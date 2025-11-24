Рано уходить — 34-летний шпажист Руслан Курбанов о фехтовании в Казахстане

— Насколько для вас важно получение звания ЗМС?

— Звание Заслуженного мастера спорта — один из самых честных показателей того, что ты сделал в спорте на сегодняшний день.

Мы, спортсмены, живем в режиме постоянной работы: тренировки, перелеты, нагрузка, восстановление. И очень важно время от времени понимать, где ты находишься и чего уже добился. Такая обратная связь — будь то материальная или чисто символическая — помогает не сбиваться с пути. Я не исключение. Для меня это звание пришло в очень важный момент. За 23 года в спорте я прошел большой путь: исторические результаты, медали чемпионата мира — личная и командная. Понимаю, что оказал влияние на развитие фехтование в Казахстане. Но при всем этом я не всегда чувствовал влияние этих достижений на свою собственную жизнь. Я привык всего добиваться сам. Даже в спортивном университете, имея спортивные регалии, МСМК, учился на платном — до сих пор считаю это абсурдом. А вот ЗМС стал тем самым признанием, которое многое поставило на свои места. Особенно ценно было получить его из рук министра спорта Ербола Куантаевича и почувствовать поддержку от коллег и тренеров — людей, которые знают, что скрывается за этим званием.

— Был ли момент, когда хотелось бросить спорт?

— Конечно, последний раз был после Парижа, а первый, наверное, лет в 18. Эти мысли приходят на постоянной основе. Для меня это путь самурая (улыбается — Прим.Авт). Я думаю, это нормальные мысли для спортсмена, особенно в фехтовании. У нас очень нестабильный вид спорта: сегодня ты можешь возглавить пьедестал, а завтра — не войти в ТОП-64. Мне приходится прикладывать много усилий и работы, чтобы оставаться в ТОП-16 уже шесть лет. Но именно это становится ключевым, когда ты оглядываешься и начинаешь пересматривать, а что было раньше, чего я достиг. Когда ты перебираешь это все в голове, понимаешь, что все еще только впереди, и ты уже ни раз проходил взлеты и падения, что ты находишься в топе мирового фехтования, а значит, ну пока рано уходить. Важно понимать, что у каждого свой период расцвета. Бывает, что спортсмен уходит в тишину, но потом показывает результат. Как со мной в принципе случилось после личной медали на Чемпионате Мира 2023. Я прошел череду неудач, очень много сил отдал команде, Олимпийским играм, и только в 2025 году завоевал личную медаль на Гранд-при. Но за преодолением всех этих переживаний и сомнений стоит большая поддержка семьи, тренеров, руководства. И конечно, получение ЗМС также большая часть этой поддержки

— Что помогает вам в самые тяжелые моменты?

— В первую очередь — семья. Моей жене приходится непросто. Она видела меня в самых разных состояниях, по возможности бывает рядом на соревнованиях. Иногда мне кажется, что она верит в меня сильнее, чем я сам. И когда у тебя есть такая опора, ты просто не имеешь права сдаваться. Сильно помогают разговоры с тренерами и сокомандниками. Когда видишь, что каждый из нас живет одним ритмом, сталкивается с теми же сомнениями и трудностями — это даёт силы сделать ещё один шаг. Также я получаю постоянную поддержку со стороны федерации и министерства — это сильно помогает. И мой главный ресурс — природа. Когда мы уезжаем в тишину, в горы, вдаль от людей и шума — там всегда приходит правильное состояние и появляются ответы.

— Как проходит работа в сборной с ведущим мировым тренером Александром Горбачуком? Удалось ли адаптироваться к его требованиям за год?

— Система тренировок у нас абсолютно разная. И я хочу сказать большое спасибо всем предыдущим тренерам — они дали фундамент, на котором я стою сейчас. Но в начале с Александром Владимировичем было непросто. Это один из сильнейших специалистов в мире, и мне, уже состоявшемуся спортсмену, пришлось во многом себя «ломать». Мы искали общий язык больше полугода. И когда я завоевал медаль на Гран при — для меня это стало подтверждением, что мы нашли правильный подход друг к другу. Сейчас, конечно, все понятнее, но работы меньше не стало. Мы персонализировали тренировочный процесс под меня. Я полностью доверяю тренеру, понимаю каждую задачу и цель. Прошел ровно год нашей работы, я много чему научился новому, но это лишь процентов 10 от того, что у нас в планах. Считаю, нам очень повезло прилечь такого тренера в команду.

— Какая медаль чемпионата мира ценнее: личная или командная?

— Эти медали про разное, и каждая для меня — важная. И личная, и командная — исторические для Казахстана. Личная медаль была для меня доказательством: «Да, это возможно». Три года подряд я останавливался в шаге от пьедестала. В 2023 году приехал с одной целью — пройти этот шаг. И сделал это. Командная медаль — совсем другая история. Там ставки выше. Ты отвечаешь не только за себя — твоя ошибка стоит всей команде. Такие награды дают другое ощущение и другую мотивацию. Это медаль за коллективный характер.

— Насколько важен появившийся в Алматы специализированный фехтовальный зал?

— Это огромный шаг. Теперь мы можем строить тренировочный процесс, исходя из потребностей сборной, а не подстраиваться под кого-то. Это возможность дать больше тренировочных мест молодым фехтовальщикам. И, конечно, нормальная инфраструктура — душевые, раздевалки — создают совершенно другой рабочий ритм. Это влияет на всё: от атмосферы до результата.

— Есть ли рост интереса молодежи к фехтованию?

— Да, и он ощутимый. После последних результатов я стал получать гораздо больше вопросов о фехтовании — и поэтому начал делиться этим в Instagram. Интерес идет не только от подростков, но и от родителей, которые выбирают вид спорта для ребёнка. Информационная работа — тоже часть развития спорта.