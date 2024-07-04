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    11:08, 04 Июль 2024 | GMT +6

    ШОС стала важным механизмом системы международных отношений — Касым-Жомарт Токаев

    ШОС стала важным механизмом системы международных отношений — Касым-Жомарт Токаев
    Фото: скрин с экрана / Kazinform

    Шанхайская организация сотрудничества стала важным механизмом системы международных отношений и вносит существенный вклад в обеспечение устойчивого роста. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, открывая работу саммита ШОС в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Сегодня во Дворце Независимости состоялось заседание Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества.

    В начале заседания руководители делегаций подписали решение о приеме Республики Беларусь в состав Организации и предоставлении ей статуса государства — члена ШОС.

    Выступая перед участниками саммита, Президент Казахстана отметил, что ШОС превратилась в эффективный механизм межгосударственных отношений, действующий на основе «шанхайского духа» дружбы, добрососедства, равноправия и взаимной поддержки.

    — На пространстве ШОС проживает свыше трех миллиардов человек. Организация включает в себя крупнейшие и стремительно растущие экономики мира, на долю которых приходится треть мирового ВВП. Это наглядно свидетельствует об огромном потенциале и глобальной роли нашей Организации. ШОС показала себя как уникальная платформа, где в равной степени учитываются голоса и интересы всех ее стран-участниц. Именно на такой незыблемой демократической основе зиждется наше долгосрочное сотрудничество, которое, уверен, будет подкреплено новым содержанием, — сказал он.

    Ранее сообщалось, что в Астане под председательством Республики Казахстан начался саммит Шанхайской организации сотрудничества.

    Теги:
    Президент Саммит ШОС Касым-Жомарт Токаев Астана Международные отношения
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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