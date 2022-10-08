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    18:42, 07 Октябрь 2022 | GMT +6

    Школы не собирают данные о доходах и кредитах родителей – Асхат Аймагамбетов

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Жительница Алматы на встрече с министром просвещения Асхатом Аймагамбетовым заявила, что в школах города начали собирать анкеты с вопросами личного характера, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам женщины, сейчас в школах родители заполняют множество анкет.

    «Например, встречаются такие вопросы, как: есть ли у вас работа, доход, кредит, квартира? Насколько правомерно отвечать на такие неуместные вопросы?» - спросила одна из родительниц.

    Асхат Аймагамбетов ответил, что это незаконно. Министр попросил у нее уточнить название школы.

    «Вы, пожалуйста, скажите мне, что это за школа. Мы обязательно примем меры. Образовательные учреждения не имеют права направлять такие вопросы. Информация о доходах и кредитах родителей не собирается и не запрашивается», - уточнил глава Минпросвещения.


    Теги:
    Общество Минпросвещения РК Алматы Асхат Аймагамбетов Образование для mail.ru
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