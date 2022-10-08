Школы не собирают данные о доходах и кредитах родителей – Асхат Аймагамбетов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Жительница Алматы на встрече с министром просвещения Асхатом Аймагамбетовым заявила, что в школах города начали собирать анкеты с вопросами личного характера, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам женщины, сейчас в школах родители заполняют множество анкет.

«Например, встречаются такие вопросы, как: есть ли у вас работа, доход, кредит, квартира? Насколько правомерно отвечать на такие неуместные вопросы?» - спросила одна из родительниц.

Асхат Аймагамбетов ответил, что это незаконно. Министр попросил у нее уточнить название школы.

«Вы, пожалуйста, скажите мне, что это за школа. Мы обязательно примем меры. Образовательные учреждения не имеют права направлять такие вопросы. Информация о доходах и кредитах родителей не собирается и не запрашивается», - уточнил глава Минпросвещения.