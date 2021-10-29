Школы, детсады и поликлиники: какие объекты строятся в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Какие социальные объекты строятся в Алматы и когда закончится строительство, рассказал руководитель управления комфортной городской среды Сапар Нурашев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Все жилые районы Алматы развиваются с учетом потребностей жителей. В первую очередь стоит задача обеспечить каждый район необходимым количеством мест в школах, детских садах, поликлиниками и бытовыми сервисами в шаговой доступности. К примеру, в отдаленных микрорайонах Акжар и Таусамалы построены два детских сада на 120 мест каждый, также завершено строительство пожарного депо», - сказал Сапар Нурашев в ходе брифинга в Региональной службе коммуникаций.

Усилиями акимата делается все, чтобы соцобъекты, особенно школы, находились в шаговой доступности. Для этого полным ходом идет расширение уже имеющихся объектов образования. В этом году завершено строительство 11 пристроек к школам №6, 38, 57, 60, 102, 121, 133, 144, 166, 170, 199. Это позволило увеличить количество ученических мест на 4600 единиц.

Также в 2021 и 2022 годах в Алматы планируют построить дополнительно 45 соцобъектов, из которых 34 - это новое строительство, а 11 - сейсмоусиление и капитальный ремонт зданий.

«В наших планах построить восемь школ на 12 600 мест в микрорайонах Саялы, Томирис, Калкаман-2, Дархан, Мадениет, Кайрат, Нуркент; девять пристроек к школам, два детских сада по улице Маркова, 28Б и в микрорайоне Жас Канат, шесть физкультурно-оздоровительных комплексов, шесть объектов здравоохранения, спорта и три социально значимых объекта», - перечислил С. Нурашев.

По его словам, дефицит ученических мест сократится в этом году, когда будут достроены семь пристроек к школам на 3663 места и еще две пристройки во втором квартале 2022 года на 375 мест.

Кроме того, уже завершены работы по сейсмоусилению на таких объектах, как Дом социальных услуг (проспект Достык, 85), Центр социальной адаптации детей, Алматинский колледж сервисного обслуживания, Межрайонный противотуберкулезный диспансер, ясли-сады №23, 71, 186, школы №7, 40, 45, 54, 81 и поликлиника №6.

Спикер рассказал, строительство каких объектов было начато в этом году и будет завершено в следующем.

«В настоящее время в Алматы идет строительство шести физкультурно-оздоровительных комплекса. Они расположены в микрорайонах Жас Канат, Кулагер, Алатау, Айнабулак-2, Кемель и Зерделі. Срок их завершения запланирован на конец текущего года, ФОК в микрорайоне Зерделі построят в первом квартале 2022 года», - сообщил С. Нурашев.

В следующем году планируется завершить сейсмоусиление школ №129, 145, 166) и ясли-садов №7, 113. Построят еще один крупный проект Алматы – четырехэтажный корпус приемного отделения с операционным блоком для Центра детской неотложной медицинской помощи.

«Предусмотрено завершить строительство семейно-врачебной амбулатории в микрорайоне Кемел на 200 посещений. А также строительство двухэтажной пристройки приемного покоя городской клинической больницы №7 в микрорайоне Калкаман. Данный проект позволит увеличить мощность на 80 тысяч пациентов в год», - сообщил С. Нурашев.

В 2022 году в Бостандыкском районе построят пожарное депо, реконструируют здание многофункционального молодежного комплекса DEPO Evolution Park на базе бывшего трамвайного парка и пристройки к государственному театру кукол.