Школу торжественно презентовали в одном из сел Павлодарской области

Школу торжественно открыли при участии акима Павлодарской области Асаина Байханова. Здание возвели на месте, где примерно 90 лет назад уже стояло учебное заведение. Теперь здесь расположили современное здание, общей площадью 1280 квадратных метров. Оно одноэтажное и получать знание одновременно здесь смогут 70 учеников.

Фото: Амина Женис

В школе всего 10 кабинетов, четыре туалета, что немаловажно для сельской местности, спортивный и актовый залы. Есть кабинеты психолога, методиста и медика. Получила школа и отличное оснащение в виде спортивного инвентаря, интернета, компьютеров, 3D-принтера и интерактивных панелей.

- В нашем селе открылась такая красивая современная школа. Этот вопрос поднимали родители и аким нашей области услышал, решил эту проблему, поддержал нас. На сегодняшний день в нашей новой школе обучаются 52 ученика, работают 17 учителей. Особенность этой школы в том, что есть много красивых современных кабинетов, оснащенных хорошим наглядным пособием. Самое главное, что в этой школе у нас есть спортзал. В прежней школе у нас не было возможности заниматься. Теперь дети и родители очень рады, - отметила директора Тлектесской СОШ Айнур Бекпауова.

Фото: Амина Женис

Отмечается, учениками будет создан свой собственный оркестр. В арсенале уже имеется домбра, ударные, фортепиано, гитара. Благоустроили и прилегающую территорию, где установили игровую площадку. Вместе с тем, при школе будет функционировать мини-центр на 20 мест, который на данный момент посещать будут 10 детей.

- Глава государства Касым-Жомарт Токаев указал, что создание условий для всестороннего развития молодежи является одной из приоритетных задач государства. Весной на встрече с населением мы пообещали, что в Тлектесе появится новая школа. Обещание выполнил, - сказал аким Павлодарской области Асаин Байханов.

Фото: Амина Женис

Кстати, инвестор закупил всем ученикам новую школьную и спортивную формы. Отапливать учебное заведение будут при помощи автономной модульной котельной.

