    10:45, 29 Август 2025 | GMT +5

    Новую школу взамен сгоревшей построили в Павлодарской области

    Новую школу построили меньше чем за два месяца, и с 1 сентября здесь будут получать знания 20 детей, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Валерий Бугаев

    По информации акимата Павлодарской области, старая школа в селе Буланбай Иртышского района располагалась в приспособленном здании, возведенном в 2010 году. После пожара восстанавливать было нечего, а потому приняли решение построить новое учебное заведение.

    Фото: Валерий Бугаев

    — Зимой единственная школа вашего села сгорела. Мы обещали построить здесь новую школу и сдержали слово. Где есть школа — там есть жизнь. Сегодня двери новой школы открыты для детей и педагогов. Пусть Буланбай растет и процветает, — отметил аким Павлодарской области Асаин Байханов.

    Новая школа площадью 241 квадратный метр, в ней располагаются шесть кабинетов, предшкола, компьютерный класс, спортивный и актовый залы, а также столовая. Всего с 1 сентября за парты сядут 20 детей, среди которых 5 учеников с 1 по 4 классы и 15 учеников с 5 по 9 классы.

    Фото: Валерий Бугаев

    — Когда школа сгорела, мы думали, все — конец селу. Для нас школа — это сердце села. Без школы село бы угасло. Люди боялись, что детям придется уезжать в соседние аулы. Аким пообещал построить новую — и сдержал слово. Сегодня дети заходят в светлые классы, и у нас на сердце радость, — поделилась жительница села Буланбай Бекзат Кымбат.

    К строительству школы подрядчик приступил 1 июля 2025 года и полностью завершил к 26 августа.

    Напомним, пожар в сельской школе произошел в середине января 2025 года. Предварительная версия — короткое замыкание. 

