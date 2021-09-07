Школу на 700 мест построит малайзийская компания в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Весной 2022 года в Караганде планируется начать строительство частной современной школы на 700 учащихся. Новое учебное заведение возведут на Юго-Востоке, в микрорайоне «Таугуль». Инвестором выступит компания King Development из Малайзии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сроки и планы строительства обсудили аким Карагандинской области Женис Касымбек и чрезвычайный и полномочный посол Малайзии в РК Дата Сайед Мохамад Бакри.

Будущая школа рассчитана на учеников с нулевого по 11-й класс. Будут построены раздельные корпуса – для младших школьников и старших, большая спортивная площадка. Рекреационная зона займёт 50% всей территории учебного комплекса. Языки преподавания – казахский, русский и английский.

«Обучение будет проходить по финской методике. Это не стандартная система обучения, она больше направлена на развитие критического мышления. Преподавать будут местные учителя. Они пройдут стажировку у сингапурских и финских специалистов. У нас большие планы – мы хотим построить в каждом областном центре по частной школе», – рассказал заместитель генерального директора ТОО «King Development» Чингис Аханов.

Для одарённых детей будут предусмотрены государственные гранты.

«В Караганде огромная потребность в школах. Необходимы семь школ в разных частях города. Но такого сегмента, как строите вы, у нас нет, поэтому мы готовы оказать всяческую поддержку при реализации проекта», – отметил глава региона.