Школу на 700 мест построит малайзийская компания в Караганде
Сроки и планы строительства обсудили аким Карагандинской области Женис Касымбек и чрезвычайный и полномочный посол Малайзии в РК Дата Сайед Мохамад Бакри.
Будущая школа рассчитана на учеников с нулевого по 11-й класс. Будут построены раздельные корпуса – для младших школьников и старших, большая спортивная площадка. Рекреационная зона займёт 50% всей территории учебного комплекса. Языки преподавания – казахский, русский и английский.
«Обучение будет проходить по финской методике. Это не стандартная система обучения, она больше направлена на развитие критического мышления. Преподавать будут местные учителя. Они пройдут стажировку у сингапурских и финских специалистов. У нас большие планы – мы хотим построить в каждом областном центре по частной школе», – рассказал заместитель генерального директора ТОО «King Development» Чингис Аханов.
Для одарённых детей будут предусмотрены государственные гранты.
«В Караганде огромная потребность в школах. Необходимы семь школ в разных частях города. Но такого сегмента, как строите вы, у нас нет, поэтому мы готовы оказать всяческую поддержку при реализации проекта», – отметил глава региона.