ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Школу на 300 мест введут в эксплуатацию в Келесском районе Туркестанской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

Новый учебный центр в Туркестанском регионе расположен в селе Жамбыл Кошкаратинского сельского округа. Кроме того, в Ошактинском сельском округе дополнительно пристроят учебное здание на 300 мест к общей средней школе имени Абая. А в селе Ынтымак Актюбинского сельского округа будет продолжено строительство школы Р. Кошкарбаева.

Также идёт капитальный ремонт бывшего родильного дома в селе Абай. Чтобы эффективнее использовать потенциал этого здания, здесь планируется разместить бюджетные учреждения.

Кроме того, в районном центре обновлен аппарат акима Келесского района, идёт капитальный ремонт районного Дома культуры имени А. Кенжеева. Территорию вокруг двойного здания благоустроят. Она станет аллеей, где жители смогут отдохнуть в свободное время. Также заложен фундамент здания Келесского районного филиала партии «Nur Otan». Строительство объекта спонсировали предприниматели района.

Напомним, в этом году Келесскому району исполняется три года. Регион преобразован и обновлен. В этом году по району ведутся работы по капитальному ремонту и реконструкции девяти объектов.



