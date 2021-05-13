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    20:41, 12 Май 2021 | GMT +6

    Школу на 300 мест введут в эксплуатацию в Келесском районе Туркестанской области

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Школу на 300 мест введут в эксплуатацию в Келесском районе Туркестанской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

    Новый учебный центр в Туркестанском регионе расположен в селе Жамбыл Кошкаратинского сельского округа. Кроме того, в Ошактинском сельском округе дополнительно пристроят учебное здание на 300 мест к общей средней школе имени Абая. А в селе Ынтымак Актюбинского сельского округа будет продолжено строительство школы Р. Кошкарбаева.

    Также идёт капитальный ремонт бывшего родильного дома в селе Абай. Чтобы эффективнее использовать потенциал этого здания, здесь планируется разместить бюджетные учреждения.

    Кроме того, в районном центре обновлен аппарат акима Келесского района, идёт капитальный ремонт районного Дома культуры имени А. Кенжеева. Территорию вокруг двойного здания благоустроят. Она станет аллеей, где жители смогут отдохнуть в свободное время. Также заложен фундамент здания Келесского районного филиала партии «Nur Otan». Строительство объекта спонсировали предприниматели района.

    Напомним, в этом году Келесскому району исполняется три года. Регион преобразован и обновлен. В этом году по району ведутся работы по капитальному ремонту и реконструкции девяти объектов.



    Теги:
    Туркестанская область Образование Строительство
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