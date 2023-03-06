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Школу-интернат на 700 мест откроют в этом году в Туркестане

Редактор:  
Гульмира Байзакова
6 Марта 2023, 06:25
Школу-интернат на 700 мест откроют в этом году в Туркестане Фото: РСК

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Строительство 700-местной школы-интерната «Дарын» в Туркестане завершится к осени и будет сдано в эксплуатацию в новом учебном году. Представители СМИ региона ознакомились с ходом строительства объекта. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

Строительство школы началось в апреле 2021 года. Образовательный центр, расположенный на территории 5,2 га, включает в себя общежитие на 500 мест, столовую на 200 мест, мастерскую и спортивный зал. В образовательном центре обучаются лучшие студенты и одаренные дети со всех сельских районов области.

По словам заместителя акима города Туркестана Байдуллы Оразбека, основные работы школы для одаренных детей завершены. Проводятся внутренние и наружные отделочные работы и работы по благоустройству. По словам представителей строительной компании, большинство строительных материалов закупается у отечественных производителей. Ведется монтаж внутренних инженерных сетей и наружные работы по благоустройству.

Напомним, согласно поручению Главы государства, в 2023-2025 годах в области планируется построить 63 школы в рамках национального пилотного проекта «Жайлы мектеп».


Образование   Строительство   школа  
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