Школьный учитель изготавливает сувениры из костей в Актюбинской области

Учитель Талдысайской средней школы Кобдинского района Актюбинской области Бирлик Солтан передает детям секреты мастерства предков. Он преподает в школе и руководит кружком. Здесь ученики учатся различать кости животных и обрабатывать их.

Фото: Алтынай Сагындыкова / Kazinform

Для этого нужно немногое. Достаточно иметь кости и столярные инструменты. Дети учатся владеть напильником и пилой.

— Кости искать не приходится. Собираем те, что остаются дома от мяса. Затем варим в смеси соды и жидкости для мытья посуды, обезжириваем. Кость высыхает за один день, то есть становится готовой для обработки. Я занимаюсь изготовлением разных вещей из кости 25 лет. В школьном кружке прикладного искусства занимаются ученики 5-9 классов. В неделю на занятия отводится четыре часа, — сказал Б. Солтан.

Фото: Алтынай Сагындыкова / Kazinform

Школьникам интересно делать из костей различные сувениры. Но некоторым не нравится острый запах. После обработки все покрывают лаком и дарят красивые вещицы друг другу.

Фото: Алтынай Сагындыкова / Kazinform

— Сувениры из костей есть в музее Кобдинского района, а также в музее искусств в Алматы. Первые сувениры выставил там, добился. Этому делу я научился у своего отца. Он тоже был мастером. Наши предки полностью, без остатков, использовали все, что получали от животных. Изготавливали разные изделия из кожи, кости тоже использовали. Обычно я использую только кости от скота, который сам забил. Глядя на кость, вижу сходство с чем-то и обрабатываю, чтобы было похоже. Например, затылочная кость лошади при взгляде с одной стороны похожа на корову, с другой — на барана. Первый шейный позвонок (атлант) коровы напоминает кошку или орла. Из одной кости можно сделать два сувенира, — сказал учитель.

Фото: Алтынай Сагындыкова / Kazinform

Также мастер делает гравировки на овечьих лопатках и превращает их в настольные сувениры.

Фото: Алтынай Сагындыкова / Kazinform

Из козьего рога можно изготовить ножны для ножа. В коровьем роге можно увидеть силуэт рыбы.

Большинство учителей труда в школах в нашей стране занимаются прикладными искусствами. Например, учитель основной школы в селе Мамыр Иргизского района Канатбек Жунусов изготавливает различные изделия из дерева, стекла, металла и обучает этому детей.

