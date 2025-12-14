Около 100 ремесленников приехали на республиканскую ярмарку в Астану

— Ко Дню Независимости мы организуем ярмарку «Караван ремесленников Великой степи». Цель состоит в том, чтобы объединить отечественных ремесленников, представить их творения широкой публике, дать толчок развитию национального искусства, поддержать ремесленников и подарить жителям особую этнокультурную атмосферу. Цены на товары, выставленные на продажу — общедоступные. Также в рамках ярмарки дети с особыми потребностями проведут показ мод. Цель-адаптировать их к обществу. Ярмарка, которая началась сегодня, продлится три дня, — сообщила президент Ассоциации развития отечественной продукции РК «Хас Шебер» Зиуар Жуманова.

Фото: акимат Астаны

Сюда приехали около 100 ремесленников из Карагандинской, Костанайской, Кызылординской областей. Один из них предлагает игрушки, а другой — украшения жителям и гостям столицы.

Фото: акимат Астаны

— Я приехал на эту ярмарку из Кокшетау. Занимаюсь этим делом уже пять лет. Вообще это профессия, которая началась с хобби во время пандемии. Шью тюрбаны с казахским орнаментом, занимаюсь изготовлением украшений для подружек невесты. Главное, что мне нравится это дело. Продаю все, что делаю, через социальные сети и на ярмарках, — рассказала участница ярмарки Жибек Султанова.

Фото: акимат Астаны

Ярмарка будет работать с 9:00 до 20:00.

Здесь посетители смогут увидеть уникальные изделия ручной работы мастеров со всей страны и стать свидетелями возрождения национального искусства.

Вход бесплатный для жителей и гостей города.

Фото: акимат Астаны

Фото: акимат Астаны

Фото: акимат Астаны

