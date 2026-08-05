Школьница из Астаны изобрела биоразлагаемую бумагу из травы и получила патент

Ученица 11 класса из Астаны Зайна Жусупбекова разработала собственный проект по созданию полностью биоразлагаемой экологичной бумаги из лопуха и крапивы и получила патент от Национального института интеллектуальной собственности Казахстана («Казпатент»), передает агентство Kazinform.

В настоящее время Зайна работает над коммерциализацией своего проекта, а также разрабатывает цифровую карту лечебных грязей и изучает возможности использования воды озера Алаколь в медицине.

Поиск альтернатив бумаге, производимой из древесины и пластика, сегодня является одним из важнейших направлений мировой науки. Обратив внимание на эту проблему, Зайна Жусупбекова приступила к разработке полностью биоразлагаемого экологического материала на основе доступных и в то же время лечебных растений — лопуха и крапивы.

Фото: из личного архива З. Жусупбековой

Особенность проекта заключается в многофункциональности материала. Его можно использовать не только в качестве биоразлагаемой упаковки, но и в косметической сфере. В частности, материал может применяться как натуральный тоник, маска для лица, скраб, аппликационный материал или средство по уходу за волосами.

В настоящее время юная исследовательница развивает бизнес-проект по коммерциализации растительного концентрата для ухода за волосами. Эта инициатива вызвала интерес у ведущих ученых Павлодарской области, и сейчас ведутся совместные научные исследования с доктором биологических наук Бибигуль Жумабековой, директором научного центра биоценологии и экологических исследований.

— Главная цель проекта — безотходное использование природных ресурсов и создание экологически безопасной продукции. Я изучаю возможности применения полезных компонентов растений в быту и косметологии с учетом экологического баланса, — говорит Зайна Жусупбекова.

Помимо исследований в области экологии и биотехнологий, юная исследовательница приступила к реализации проекта по научной систематизации запасов лечебных грязей Казахстана.

Она планирует изучить физико-химические и бальнеологические свойства недостаточно исследованных лечебных грязей Костанайской, Акмолинской областей, а также создать цифровую информационную платформу, охватывающую все месторождения лечебных грязей страны. На интерактивной карте будут представлены научно подтвержденные данные о химическом составе, лечебных свойствах, показаниях и противопоказаниях для каждого месторождения. Параллельно Зайна Жусупбекова занимается вопросами сохранения уникальных соленых озер и их ресурсов — как защитить их экологическое равновесие и целостность, чтобы они оставались ценной частью нашего природного наследия для будущих поколений.

Фото: из личного архива З. Жусупбековой

Ранее первые научные исследования Зайны Жусупбековой были посвящены изучению минеральной воды озера Алаколь. Она проанализировала физико-химический состав воды и научно обосновала возможность ее использования для производства назального раствора для промывания носовой полости. Соответствующее предложение было направлено в Правительство Казахстана.

В официальном ответе Министерство здравоохранения отметило актуальность инициативы, однако указало на необходимость разработки дополнительных технологий очистки воды для производства медицинских препаратов.

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