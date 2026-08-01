Гранты, жилье и стажировки: как в Казахстане поддерживают молодых ученых

В Казахстане продолжают расширять меры поддержки молодых ученых: увеличивается финансирование грантов, развивается подготовка докторантов, предоставляется жилье и возможности для зарубежных стажировок, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Поддержка нового поколения исследователей остается одним из приоритетов государственной научной политики. Для профессионального роста и развития карьеры молодых специалистов ежегодно предоставляются гранты «Жас ғалым», финансируются их проекты, развивается система подготовки кадров в докторантуре и по программам индустриального PhD.

Инфографика: Правительство РК

На 2025-2026 учебный год выделено почти 3 тыс. мест для подготовки докторантов, в том числе по индустриальной докторантуре, ориентированной на решение практических задач отраслей экономики. Такой механизм позволяет теснее связать научные исследования с потребностями производства и технологического развития.



Создаются дополнительные возможности для международного обмена. С 2021 года более 1,5 тыс. казахстанских ученых прошли стажировки в ведущих зарубежных университетах, лабораториях и исследовательских центрах, причем значительную долю участников составили молодые специалисты.



Большое внимание уделяется и социальным условиям научной деятельности. В 2023-2026 годах 760 молодых ученых получили жилье в рамках государственных мер поддержки. Кроме того, совершенствуются механизмы признания научных достижений: учреждена ежегодная премия «Лучший молодой ученый», продолжается поддержка талантливых исследователей через грантовые программы и научные конкурсы. Такие меры направлены не только на сохранение научного потенциала страны, но и на формирование новой культуры исследовательской деятельности, где профессия ученого становится привлекательной для молодых специалистов.

Ранее сообщалось, что В Казахстане продолжается реализация комплексной политики по расширению доступа молодежи к качественному образованию, развитию науки и поддержке молодых ученых.