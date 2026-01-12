Школьница из Казахстана свободно владеет десятью иностранными языками
Ученица 11 класса Асель Абдурахимова демонстрирует высокий уровень языковой подготовки, свободно владея десятью языками, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство просвещения РК.
Интерес к изучению иностранных языков сформировался у школьницы в раннем возрасте. Ряд языков, включая русский, французский, английский и китайский, она начала осваивать самостоятельно с использованием цифровых образовательных ресурсов. В дальнейшем обучение было продолжено на специализированных языковых курсах, где были изучены испанский, узбекский, итальянский и японский языки.
В настоящее время Асель владеет таджикским языком как родным, узбекским, казахским и русским языками на уровне C1, английским языком на уровне C2, французским на уровне C1, китайским языком на уровне B1, испанским и итальянским языками на уровне A2, японским языком на уровне N4. Школьница готовится к сдаче международного экзамена HSK 3 по китайскому языку.
Достижения Асель Абдурахимовой являются примером эффективного использования образовательных возможностей, а также демонстрируют высокий потенциал школьников в сфере изучения иностранных языков.
Ранее мы сообщали о 13-летнем павлодарце, который стал самым юным победителем олимпиады по информатике.
Между тем школьники Казахстана предложили технологии будущего для археологии на фестивале робототехники Daryn FIRST Qualifier 2026.