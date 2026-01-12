Школьница из Казахстана свободно владеет десятью иностранными языками

Интерес к изучению иностранных языков сформировался у школьницы в раннем возрасте. Ряд языков, включая русский, французский, английский и китайский, она начала осваивать самостоятельно с использованием цифровых образовательных ресурсов. В дальнейшем обучение было продолжено на специализированных языковых курсах, где были изучены испанский, узбекский, итальянский и японский языки.

В настоящее время Асель владеет таджикским языком как родным, узбекским, казахским и русским языками на уровне C1, английским языком на уровне C2, французским на уровне C1, китайским языком на уровне B1, испанским и итальянским языками на уровне A2, японским языком на уровне N4. Школьница готовится к сдаче международного экзамена HSK 3 по китайскому языку.

Достижения Асель Абдурахимовой являются примером эффективного использования образовательных возможностей, а также демонстрируют высокий потенциал школьников в сфере изучения иностранных языков.

Ранее мы сообщали о 13-летнем павлодарце, который стал самым юным победителем олимпиады по информатике.

Между тем школьники Казахстана предложили технологии будущего для археологии на фестивале робототехники Daryn FIRST Qualifier 2026.