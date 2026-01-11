РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:15, 10 Январь 2026 | GMT +5

    Школьники Казахстана предложили технологии будущего для археологии

    Завершился фестиваль робототехники Daryn FIRST Qualifier 2026. В мероприятии приняли участие около 200 команд и более 1500 учащихся из города Алматы, Алматинской областей и области Жетысу, а также из специализированных образовательных организаций, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерство просвещения РК.

    Школьники Казахстана предложили технологии будущего для археологии
    Фото: Министерство просвещения РК

     В течение двух дней участники в возрасте от 4 до 18 лет представляли результаты своей подготовки в сфере инженерии, программирования и робототехники, демонстрируя практические навыки и прикладные решения.

    Соревнования прошли по четырем категориям международной программы FIRST. В программу фестиваля вошли FIRST LEGO League Discover, FIRST LEGO League Explore, FIRST LEGO League Challenge и FIRST Tech Challenge.

    Тематикой учебного сезона 2025–2026 годов определена археология. В ходе подготовки и участия в фестивале команды разрабатывали проекты, направленные на изучение истории человечества, вопросы сохранения культурного наследия и исследование прошлого с применением современных технологий. Участники анализировали задачи, связанные с археологическими исследованиями, выполняли инженерные задания с использованием робототехнических решений и представляли подходы к цифровизации и сохранению исторических данных.

    По итогам фестиваля 29 команд отобраны для участия в следующем международном этапе Kazakhstan Central Asia FIRST Championship 2026.

    Проведение чемпионата запланировано на февраль 2026 года в городе Астане.

    Напомним, алматинские школьники вошли в число сильнейших команд Азии по робототехнике.

    Теги:
    Минпросвещения РК Археология Интеллектуальная нация Связь, ТВ, IT Робототехника ИИ школа
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают