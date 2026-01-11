Школьники Казахстана предложили технологии будущего для археологии
Завершился фестиваль робототехники Daryn FIRST Qualifier 2026. В мероприятии приняли участие около 200 команд и более 1500 учащихся из города Алматы, Алматинской областей и области Жетысу, а также из специализированных образовательных организаций, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерство просвещения РК.
В течение двух дней участники в возрасте от 4 до 18 лет представляли результаты своей подготовки в сфере инженерии, программирования и робототехники, демонстрируя практические навыки и прикладные решения.
Соревнования прошли по четырем категориям международной программы FIRST. В программу фестиваля вошли FIRST LEGO League Discover, FIRST LEGO League Explore, FIRST LEGO League Challenge и FIRST Tech Challenge.
Тематикой учебного сезона 2025–2026 годов определена археология. В ходе подготовки и участия в фестивале команды разрабатывали проекты, направленные на изучение истории человечества, вопросы сохранения культурного наследия и исследование прошлого с применением современных технологий. Участники анализировали задачи, связанные с археологическими исследованиями, выполняли инженерные задания с использованием робототехнических решений и представляли подходы к цифровизации и сохранению исторических данных.
По итогам фестиваля 29 команд отобраны для участия в следующем международном этапе Kazakhstan Central Asia FIRST Championship 2026.
Проведение чемпионата запланировано на февраль 2026 года в городе Астане.
Напомним, алматинские школьники вошли в число сильнейших команд Азии по робототехнике.