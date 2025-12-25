Алматинские школьники вошли в число сильнейших команд Азии по робототехнике
Команда школьников из Алматы вышла в полуфинал международного турнира по робототехнике, который прошел в Пекине, передает корреспондент агентства Kazinform.
Казахстанские участники впервые дошли до этой стадии турнира VEX Asia Open Signature Event V5RC HS. Турнир относится к одному из самых престижных соревнований в системе VEX Robotics с крайне высоким уровнем конкуренции. В этом году в соревнованиях приняли участие более 100 сильнейших команд из разных стран. Алматинская команда «1737Y FreeRiders» выступала в старшей возрастной категории High School.
По словам представителей команды, традиционно высокие позиции на подобных турнирах занимают команды из Китая, Сингапура, Австралии и других стран с развитой системой подготовки в сфере робототехники. В этом году казахстанские школьники сумели войти в число лидеров.
В составе команды «1737Y FreeRiders»:
- Тлеугазы Жанибек (РФМШ);
- Алмен Али (Pifagor High School);
- Шалкарулы Ерасыл (школа-гимназия № 200);
- Шмик Давид (школа имени Шокана Уалиханова);
- Сеним Даулет (НИШ ФМН);
- Хайдар Галымжан (НИШ ФМН).
Участники отметили, что подготовка к турниру велась на протяжении длительного времени, а основу для выступления заложили школьные программы и дополнительные занятия. Также они поблагодарили родителей и педагогов за поддержку во время подготовки и участия в соревнованиях.
Ранее столичные школьники одержали победу на международном фестивале STEAM Azerbaijan SAF-2025. В категории VEX IQ учащиеся 5-7 классов заняли первое и третье места, а в категории FlyTech & RoboSoccer девятиклассники завоевали бронзовую медаль.