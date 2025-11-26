Казахстанские школьники лучшие среди азиатских стран — тренер по робототехнике

— В этот раз категория соревнований была особенной. Ежегодно правила меняются, и мы создаем нового робота. Получаем новые знания и стараемся показать высокий уровень. Ребята из команды доказали свой уровень. Показав драйвинг и программирование, они набрали самый высокий балл. Наш уровень выше, чем у других команд. Были еще одна-две сильные команды, но среди азиатских стран мы впереди, — сказал тренер по робототехнике Нагашыбай Самиратов в интервью программе «Бүгін LIVE».

Гость программы отметил, что в будущем команда хочет испытать себя с сильнейшими соперниками.

— Наша следующая цель — посетить Европу, Америку и Китай. Там самые сильные команды. Мы хотим соревноваться с ними и показывать свой уровень. Потому что нужно развиваться. Для повышения квалификации необходимо соревноваться с сильными, — говорит он.

По словам участников, опережать соперников было не так уж сложно.

— На соревнованиях были и сложные моменты. Но нельзя сказать, что было очень трудно. Большинство участников были из Азербайджана. Они пытались опередить нас. Мы тоже постарались и заняли первое место, — говорит победитель STEAM Azerbaijan SAF-2025 Диар Иманали.

Напомним, ранее сообщалось, что с 15 по 20 ноября в Баку прошел фестиваль STEAM Azerbaijan SAF-2025, где казахстанские школьники добились высоких результатов. В масштабном состязании участвовали тысячи молодых талантов из 22 стран. Одаренные дети со всего мира соревновались в 16 основных и 2 дополнительных категориях.

Напомним, национальная сборная Казахстана по робототехнике одержала ошеломительную четвертую подряд победу на Всемирной Олимпиаде FIRST Global Challenge (FGC) 2025 в Панама-Сити.