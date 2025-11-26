РУ
    22:35, 25 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Школьники из Казахстана добились высоких результатов на международном фестивале STEAM в Баку

    Казахстанские ученики успешно выступили на Международном фестивале STEAM Azerbaijan (SAF 2025), который прошел в Баку и стал одним из крупнейших образовательных событий региона, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Посольство РК в Азербайджане

    В этом году фестиваль собрал более 1400 участников из 22 стран мира. Казахстан был представлен 10 командами от ведущих школ и учебных центров.

    Мероприятие посетил посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель. Он ознакомился с организацией фестиваля, встретился с казахстанскими участниками, высоко оценил их подготовку и пожелал дальнейших успехов.

    Фото: Посольство РК в Азербайджане

    Казахстанские команды показали впечатляющие результаты, войдя в число лидеров сразу в нескольких категориях. Ученики завоевали 1-е и 2-е места в соревнованиях Robot Competition, 1-е и 3-е места — в Robot Competition Kids, а также 3-е место в дисциплинах Flytech и Boat Racing.

    Фестиваль «STEAM Azerbaijan» проводится уже пятый год и объединяет участников, работающих по модели STEAM — Science, Technology, Engineering, Art, Math. Казахстанские школьники традиционно участвуют в соревнованиях и ежегодно демонстрируют высокий уровень подготовки на международной площадке.

    Ранее казахстанские школьники добились исторического результата на STEM-олимпиаде в Барселоне.

