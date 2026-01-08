РУ
телерадиокомплекс президента РК
    11:10, 08 Январь 2026 | GMT +5

    13-летний павлодарец стал самым юным победителем олимпиады по информатике

    Ученик 7-го класса из Павлодара Имран Кусанов с начальной школы проявляет высокий интерес к компьютерному программированию и математическим задачам. Особенно ярко он проявляет себя в информатике, демонстрируя способность легко решать алгоритмические задачи, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения.

    13-летний павлодарец стал самым юным победителем олимпиады по программированию
    Фото: Министерство просвещения РК

    В этом году Имран принял участие в республиканской сельской олимпиаде и, несмотря на возраст, соревновался наравне с учащимися 9 классов.

    По итогам олимпиады он занял первое место по информатике, став самым юным победителем соревнования. Его аналитическое мышление и умение находить решения сложных задач получили высокую оценку жюри.

    Наставником Имрана является учитель информатики Соян Ертай с 18-летним педагогическим стажем.

    — Я готовлюсь каждый день, вместе с учителем. На олимпиаде даются сложные задания по алгоритмам, работе с данными и разработке программных решений. Каждый этап был для меня интересным, и по мере усложнения заданий я стремился развиваться дальше, — рассказал Имран Кусанов.

    Имран участвует в этой олимпиаде с 5-го класса и уже несколько лет решает задания для старших школьников. Ранее он также становился призером, занимая 2 и 3 места.

    Теги:
    Минпросвещения РК Павлодар Интеллектуальная нация Связь, ТВ, IT Павлодарская область
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
