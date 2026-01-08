13-летний павлодарец стал самым юным победителем олимпиады по информатике

В этом году Имран принял участие в республиканской сельской олимпиаде и, несмотря на возраст, соревновался наравне с учащимися 9 классов.

По итогам олимпиады он занял первое место по информатике, став самым юным победителем соревнования. Его аналитическое мышление и умение находить решения сложных задач получили высокую оценку жюри.

Наставником Имрана является учитель информатики Соян Ертай с 18-летним педагогическим стажем.

— Я готовлюсь каждый день, вместе с учителем. На олимпиаде даются сложные задания по алгоритмам, работе с данными и разработке программных решений. Каждый этап был для меня интересным, и по мере усложнения заданий я стремился развиваться дальше, — рассказал Имран Кусанов.

Имран участвует в этой олимпиаде с 5-го класса и уже несколько лет решает задания для старших школьников. Ранее он также становился призером, занимая 2 и 3 места.

