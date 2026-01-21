Школьников Петропавловска перевели на дистанционное обучение

В связи с понижением температуры до -28 градусов мороза, занятия 0-9 классов 1 смены переводятся в дистанционный формат обучения.

Напомним, синоптики «Казгидромета» прогнозировали сложные погодные условия в большинстве регионов Казахстана. Ожидаются снег, метели, туман, гололед и усиление ветра, в отдельных областях температура воздуха понизится до 30 градусов мороза. В Северо-Казахстанской области 21 января ночью снег сохранится. Ветер с порывами до 20 м/с. Температура ночью до 30 мороза, днем 18–27 мороза.