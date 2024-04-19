Школьники отравились краской в Алматинской области: в акимате дали пояснение

В акимате Талгарского района Алматинской области опровергли информацию об отравившихся на уроке пяти детях в одной из сельских школ, передает корреспондент агентства Kazinform.

В соцсетях появилась публикация о том, что в одной из школ Талгарского района после покраски здания в разгар учебного года пятеро учеников оказались в больнице из-за отравления запахом краски.

В отделе образования по Талгарскому району ответили, что 16 апреля в 16:20 ученик седьмого класса на втором уроке пожаловался на свое самочувствие. Врачи врачебно-амбулаторного пункта оказали первую помощь и вместе с мамой ученика направили в детскую областную больницу села Отеген батыр Илийского района.

— Врачи, осмотрев ученика и взяв анализы диагностировали ОРВИ. В больнице факт отравления ученика не подтвердили. Вместе с тем, информация о пятерых детей, пострадавших от запаха краски, не подтверждена, — отметили в акимате.

Отмечается, что 12 апреля в школе № 15 села Жалгамыс после окончания уроков были покрашены стены, пол и парты в одном из кабинетов, а также полы приемного кабинета и кабинета директора. Покраска кабинетов школ осуществлялась на спонсорские средства.