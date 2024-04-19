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    18:18, 18 Апрель 2024 | GMT +6

    Школьники отравились краской в Алматинской области: в акимате дали пояснение

    школа
    Фото: Фото: пресс-служба управления образования Акмолинской области

    В акимате Талгарского района Алматинской области опровергли информацию об отравившихся на уроке пяти детях в одной из сельских школ, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В соцсетях появилась публикация о том, что в одной из школ Талгарского района после покраски здания в разгар учебного года пятеро учеников оказались в больнице из-за отравления запахом краски. 

    В отделе образования по Талгарскому району ответили, что 16 апреля в 16:20 ученик седьмого класса на втором уроке пожаловался на свое самочувствие. Врачи врачебно-амбулаторного пункта оказали первую помощь и вместе с мамой ученика направили в детскую областную больницу села Отеген батыр Илийского района.

    — Врачи, осмотрев ученика и взяв анализы диагностировали ОРВИ. В больнице факт отравления ученика не подтвердили. Вместе с тем, информация о пятерых детей, пострадавших от запаха краски, не подтверждена, — отметили в акимате.

    Отмечается, что 12 апреля в школе № 15 села Жалгамыс после окончания уроков были покрашены стены, пол и парты в одном из кабинетов, а также полы приемного кабинета и кабинета директора. Покраска кабинетов школ осуществлялась на спонсорские средства.

    — Ежегодный текущий ремонт школы производится после окончания учебного года. В этой связи за несоблюдение правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования», а именно пункта 57 приказа Министра здравоохранения РК, директору школы вынесено дисциплинарное взыскание в виде «выговора» согласно Трудового Кодекса Республики Казахстан. Вопрос находится на строгом контроле отдела образования, — добавили в ведомстве.

    Теги:
    Здравоохранение Фейки Регионы Казахстана Дети Здоровье Акимат Больница Алматинская область школа
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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