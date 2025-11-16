РУ
    10:23, 16 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Школьники из Актобе сделали макет юрты из 4 тысяч асыков

    Макет юрты весит 15 килограммов. Асыки для нее собрали школьники из нескольких областей, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Аманжол Айтмағамбетов

    Ученики Назарбаев Интеллектуальной школы приняли участие в исследовательской экспедиции «Поклон родной земле». Помимо актюбинцев, в проекте участвовали школьники из Астаны, Усть-Каменогорска и Тараза. В этом году проект был посвящен 180-летию поэта Абая Кунанбаева.

    Фото: Аманжол Айтмағамбетов

    — Мы заранее сообщили детям, чтобы они привезли асыки, ведь собрать 4 тысячи штук непросто. До этого актюбинские ребята сделали макет юрты из картона, а затем школьники из других регионов привезли асыки и наклеили на каркас. Вес макета — 15 килограммов, диаметр — 1 метр, высота — 80 см. Главная цель проекта — защита окружающей среды. Использовались только экологически чистые материалы. Это стало возможностью привить детям важные ценности, — рассказал директор Назарбаев Интеллектуальной школы в Актобе Кайырбек Сабитулы.

    По его словам, дети любят играть в асыки. На переменах и в свободное время они также занимаются национальными видами спорта.

    Фото: Аманжол Айтмағамбетов

    Ранее мы писали, что в одном из детсадов Алматы игра в асыки стала не просто развлечением, а современным инструментом обучения. 

