Школьники из Актобе сделали макет юрты из 4 тысяч асыков

Ученики Назарбаев Интеллектуальной школы приняли участие в исследовательской экспедиции «Поклон родной земле». Помимо актюбинцев, в проекте участвовали школьники из Астаны, Усть-Каменогорска и Тараза. В этом году проект был посвящен 180-летию поэта Абая Кунанбаева.

Фото: Аманжол Айтмағамбетов

— Мы заранее сообщили детям, чтобы они привезли асыки, ведь собрать 4 тысячи штук непросто. До этого актюбинские ребята сделали макет юрты из картона, а затем школьники из других регионов привезли асыки и наклеили на каркас. Вес макета — 15 килограммов, диаметр — 1 метр, высота — 80 см. Главная цель проекта — защита окружающей среды. Использовались только экологически чистые материалы. Это стало возможностью привить детям важные ценности, — рассказал директор Назарбаев Интеллектуальной школы в Актобе Кайырбек Сабитулы.

По его словам, дети любят играть в асыки. На переменах и в свободное время они также занимаются национальными видами спорта.

Фото: Аманжол Айтмағамбетов

