Асык-терапия заинтересовала педагогов из Сингапура

Каждый бросок — тренировка точности, логики и концентрации. Асыки легли в основу необычной методики, которую применяют в алматинском детском саду. Здесь игра давно вышла за рамки развлечения, став инструментом обучения. Например, воспитатели кладут асыки на стол рядом с красками, а дети окунают их в акварель и оставляют на бумаге цветные отпечатки. Так развивается воображение и внимание к деталям. Из тех же косточек малыши делают бусы и складывают мозаики.

— Когда мы готовим ребёнка к школе, важно не просто учить его буквам. Даже если он ещё не умеет читать, мы используем буквы для визуализации и развития восприятия. Это один из приёмов, который применяется и во время асык-терапии, - говорит Манара Адамова, директор департамента дошкольного образования Министерства просвещения РК.

Асык, в отличие от пластика, на сто процентов природный материал, а значит безопасен для детей. Помимо искусства, косточки также используются и для сенсорной гимнастики. Такой своеобразный массаж стоп укрепляет мышцы ног и улучшает координацию движений.

Преимущества асык-терапии привлекли внимание зарубежных специалистов. Сингапурские педагоги хотят внедрить этот метод у себя.

— В нашей стране нет традиции использовать кости животных в играх, поэтому для нас это стало интересным опытом. Ваша методика произвела на нас большое впечатление и мы хотим внедрить этот подход в свою практику, - сказал Чжэн Шао Хуан, заместитель директора школы в Сингапуре.

Зарубежные педагоги считают, что сегодня асык объединяет людей — из древней традиции игра превратилась в инструмент, позволяющий обучать целые поколения. А родоначальники методики продолжат её улучшать, сохраняя, при этом, дух национальной культуры.

