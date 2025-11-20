РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    10:48, 20 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Школьники Астаны соревнуются в знании финансовой безопасности

    Чемпионат по финансовой безопасности «QARZHYSKILL» стартовал среди учащихся 6–7 классов г. Астаны, передает Kazinform со ссылкой на Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу. 

    школа. финансовая грамотность
    Фото: freepik.com

    По информации АФМ, в образовательном соревновании принимают участие около 100 школ из шести районов столицы. 

    — Программа состоит из трех последовательных этапов — школьного, районного и финального, что обеспечивает широкую вовлеченность и поэтапное развитие навыков финансовой безопасности среди детей.

    Инициатива «QARZHYSKILL» направлена на профилактику финансовых правонарушений и защиту граждан от мошенничества, особенно несовершеннолетних — одной из наиболее уязвимых категорий. Проект формирует у подрастающего поколения основы финансовой грамотности и культуры безопасного поведения, — говорится в сообщении.

    По завершении пилотного этапа в Астане планируется масштабирование проекта на все регионы Казахстан с 2026 года.

    Ранее сообщалось, что AI-офицер АФМ обучит студентов методам защиты от цифрового мошенничества. 

