Школьники Астаны соревнуются в знании финансовой безопасности

По информации АФМ, в образовательном соревновании принимают участие около 100 школ из шести районов столицы.

— Программа состоит из трех последовательных этапов — школьного, районного и финального, что обеспечивает широкую вовлеченность и поэтапное развитие навыков финансовой безопасности среди детей.



Инициатива «QARZHYSKILL» направлена на профилактику финансовых правонарушений и защиту граждан от мошенничества, особенно несовершеннолетних — одной из наиболее уязвимых категорий. Проект формирует у подрастающего поколения основы финансовой грамотности и культуры безопасного поведения, — говорится в сообщении.

По завершении пилотного этапа в Астане планируется масштабирование проекта на все регионы Казахстан с 2026 года.

Ранее сообщалось, что AI-офицер АФМ обучит студентов методам защиты от цифрового мошенничества.