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    Школьникам в Чехии запретят пользоваться телефонами даже на переменах

    Правительство Чехии одобрило законопроект, который запрещает использование мобильных телефонов в школах с сентября 2027 года, передает агентство Kazinform со ссылкой на Prague Daily News

    Школьникам в Чехии запретят пользоваться телефонами даже на переменах
    Фото: reporteri.net

    Законопроект предусматривает запрет на использование мобильных телефонов детьми в детских садах, начальных школах и младших классах гимназий.

    Ограничение будет действовать не только во время уроков, но и на переменах, а также в школьных столовых.

    Исключения предусмотрены для учащихся, которым электронные устройства необходимы по медицинским показаниям или в связи с особыми образовательными потребностями.

    Запрет призван улучшить условия обучения, поощрять прямое общение между учениками и противодействовать потенциально негативным последствиям чрезмерного использования смартфонов и социальных сетей для психического здоровья детей. 

    Министр образования Роберт Плага заявил, что кабинет министров единогласно поддержал это предложение, которое было внесено совместно им и премьер-министром Андреем Бабишем.

    Однако оппозиция раскритиковала инициативу, утверждая, что вместо введения запрета следует учить детей ответственному использованию гаджетов. 

    Для вступления в силу эта мера еще должна быть одобрена чешским парламентом.

    Как запрет телефонов в школах влияет на учеников — читайте здесь

    Запреты Гаджеты Чехия Дети В мире школа
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор