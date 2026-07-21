Школьникам в Чехии запретят пользоваться телефонами даже на переменах

Правительство Чехии одобрило законопроект, который запрещает использование мобильных телефонов в школах с сентября 2027 года, передает агентство Kazinform со ссылкой на Prague Daily News .

Законопроект предусматривает запрет на использование мобильных телефонов детьми в детских садах, начальных школах и младших классах гимназий.

Ограничение будет действовать не только во время уроков, но и на переменах, а также в школьных столовых.

Исключения предусмотрены для учащихся, которым электронные устройства необходимы по медицинским показаниям или в связи с особыми образовательными потребностями.

Запрет призван улучшить условия обучения, поощрять прямое общение между учениками и противодействовать потенциально негативным последствиям чрезмерного использования смартфонов и социальных сетей для психического здоровья детей.

Министр образования Роберт Плага заявил, что кабинет министров единогласно поддержал это предложение, которое было внесено совместно им и премьер-министром Андреем Бабишем.

Однако оппозиция раскритиковала инициативу, утверждая, что вместо введения запрета следует учить детей ответственному использованию гаджетов.

Для вступления в силу эта мера еще должна быть одобрена чешским парламентом.

Как запрет телефонов в школах влияет на учеников — читайте здесь.