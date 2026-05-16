Как запрет телефонов в школах влияет на учеников — результаты исследования

В течение последнего года ряд стран ввели ограничения на использование смартфонов в школах. Спустя время исследователи выяснили, что новые правила помогли улучшить поведение детей, повысить концентрацию и снизить уровень буллинга, передает корреспондент агентства Kazinform.

К таким выводам пришли исследователи из Стэнфордского университет, Университета Дьюка, Мичиганского и Пенсильванского университетов. Они проанализировали данные около 4,6 тысячи школ в США. Исследование опубликовало Национальное бюро экономических исследований США.

Согласно результатам, жесткие ограничения на использование телефонов заметно сократили время, которое школьники проводят в смартфонах во время учебного дня, а также повысили удовлетворенность учителей школьной политикой в отношении гаджетов.

Авторы исследования отметили, что после введения ограничений школам приходилось проходить период адаптации, однако со временем улучшалось самочувствие учеников, а дисциплинарные проблемы постепенно снижались.

При этом исследование не выявило значительного влияния на результаты тестов, хотя показатели различались в зависимости от возраста учащихся. Тем не менее исследователи пришли к выводу, что запрет смартфонов существенно снизил цифровые отвлекающие факторы и заметно изменил поведение школьников.

По данным финской телерадиокомпании Yle, похожие изменения наблюдают и в Финляндия, где школам в прошлом году разрешили ограничивать или полностью запрещать использование смартфонов во время учебного дня.

Так, в одной из школ города Тампере, телефоны запретили использовать даже во время перемен в помещении. По словам учеников, после этого они стали чаще общаться друг с другом, играть в настольные игры, заниматься спортом и готовиться к занятиям вместо просмотра соцсетей.

Опрошенные директора школ также сообщили, что школьники стали чаще взаимодействовать между собой, меньше времени проводить в изоляции и активнее участвовать в жизни класса. Кроме того, преподаватели отметили снижение случаев буллинга с применением соцсетей и скрытой съемки.

Похожие выводы сделали и исследователи в Канаде. Исследование 2026 года на основе данных Канадского опроса здоровья детей и молодежи показало, что подростки, соблюдающие рекомендации по экранному времени, чаще сообщали о хорошем психическом состоянии, более низком уровне стресса и лучшей успеваемости.

Также исследование показало, что подростки, проводящие меньше времени перед экранами, реже жаловались на проблемы со сном, головные боли и суицидальные мысли.

Ранее в Казахстане также предложили установить единые правила использования смартфонов в школах. Соответствующий законопроект сейчас рассматривают в Мажилисе. Документ предусматривает передачу полномочий по регулированию использования телефонов в школах Министерству просвещения.