Школьника-лжетеррориста установили в Костанае

В Костанае экстренные службы были подняты по тревоге после поступившего телефонного звонка о якобы заложенном взрывном устройстве в одной из школ города. Через несколько секунд после сообщения связь с абонентом прервалась, что придало инциденту повышенный уровень опасности.

На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции, взрывотехники, пожарная служба и бригада скорой помощи. Учащиеся и персонал образовательного учреждения были оперативно эвакуированы. После обследования здания и прилегающей территории взрывоопасных предметов не обнаружено — угроза не подтвердилась.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что звонок совершил ученик седьмого класса другой школы. Уголовное дело, возбужденное по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма, прекращено ввиду недостижения подростком возраста уголовной ответственности. При этом родители несовершеннолетнего привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. Также рассматривается вопрос о возмещении затрат, понесённых экстренными службами при реагировании.

Правоохранительные органы напоминают, что за заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма предусмотрено наказание вплоть до пяти лет лишения свободы. Родителям рекомендуют проводить профилактические беседы с детьми, контролировать использование телефонов и социальных сетей и объяснять последствия подобных действий.

