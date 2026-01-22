Школьник скончался в Каскелене

Как сообщили в отделе образования по Карасайскому району, трагедия произошла сегодня утром. Во время перемены после первого урока, учащемуся 9 «Г» класса стало плохо. Администрация школы незамедлительно вызвала бригаду скорой медицинской помощи.

— Несмотря на проведенные реанимационные и медицинские мероприятия, оказанные бригадой скорой медицинской помощи, спасти ребенка не удалось — он скончался на месте. Это тяжелая утрата для семьи, близких и всего школьного коллектива, — сообщили в отделе образования по Карасайскому району.

По информации ведомства, на момент прибытия скорой медицинской помощи в школе находились представители местных исполнительных органов, правоохранительных структур, отдела образования, а также специалисты психологической поддержки.

— В настоящее время по данному факту уполномоченными органами проводятся проверочные и следственные мероприятия. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой будет предоставлена дополнительная информация, — добавили в отделе образования.

Отмечается, что трагедия произошла в средней школе имени Сатпаева города Каскелен. Ребенку было 15 лет.

