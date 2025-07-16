Школьник из Астаны завоевал две медали на международной олимпиаде

В престижном образовательном конкурсе, который проходил в Ханты-Мансийске (Россия) с 30 июня по 7 июля, приняли участие лучшие ученики из 21 государства, которые проверили свои знания и навыки в области физики.

Отличился в этом состязании ученик 11 класса столичной школы — лицея NURORDA Даниэль Тулебаев. Юный талант завоевал бронзовую медаль на основном этапе олимпиады, доказав исключительную подготовку.

Фото: акимат Астаны

Кроме того, он получил серебряную медаль за лучший результат в теоретическом туре. Это свидетельствует о высоком уровне готовности обучающегося, основанном не только на практическом, но и на научном мышлении и глубоких знаниях.

Сборная Казахстана лидировала среди участников, завоевав в общей сложности 5 медалей.

Ранее казахстанские школьники взяли четыре медали на престижной олимпиаде в ОАЭ.