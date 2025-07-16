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    01:35, 16 Июль 2025 | GMT +5

    Школьник из Астаны завоевал две медали на международной олимпиаде

    Сборная Казахстана заняла первое место в общекомандном зачете на международной научной олимпиаде по физике ISPhO-2025, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Астаны.

    Школьник из Астаны завоевал две медали на международной олимпиаде
    Фото: акимат Астаны

    В престижном образовательном конкурсе, который проходил в Ханты-Мансийске (Россия) с 30 июня по 7 июля, приняли участие лучшие ученики из 21 государства, которые проверили свои знания и навыки в области физики.

    Отличился в этом состязании ученик 11 класса столичной школы — лицея NURORDA Даниэль Тулебаев. Юный талант завоевал бронзовую медаль на основном этапе олимпиады, доказав исключительную подготовку.

    Школьник из Астаны завоевал две медали на международной олимпиаде
    Фото: акимат Астаны

    Кроме того, он получил серебряную медаль за лучший результат в теоретическом туре. Это свидетельствует о высоком уровне готовности обучающегося, основанном не только на практическом, но и на научном мышлении и глубоких знаниях.

    Сборная Казахстана лидировала среди участников, завоевав в общей сложности 5 медалей.

    Ранее казахстанские школьники взяли четыре медали на престижной олимпиаде в ОАЭ.

    Теги:
    Олимпиада Образование Астана Россия школа
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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