Казахстанские школьники взяли четыре медали на престижной олимпиаде в ОАЭ

Казахстанские ребята начали этот сезон сенсационно, завоевав сразу четыре медали на Международной олимпиаде по химии (International Chemistry Olympiad, IChO-2025), две из которых — золото.

Олимпиада проходила с 5 по 14 июля в Объединенных Арабских Эмиратах. В одном из самых престижных интеллектуальных соревнований мира участвовали более 360 школьников из 93 стран мира. Все четверо представителей Казахстана показали блестящий результат и вновь подтвердили звание лучших юных химиков планеты.

Фото: Министерство просвещения РК

Кирилл Ким — ученик 12 класса Назарбаев Интеллектуальной школы г. Астана

Абылай Кабдулхадыр — ученик 12 класса Назарбаев Интеллектуальной школы г. Астана

Енлик Бакытбекова — ученица 12 класса Назарбаев Интеллектуальной школы г. Алматы

Ансар Жаксылыков — ученик 10 класса школы-лицея «Білім-инновация» Актюбинской области

Научными руководителями сборной выступили Санжар Бегдаир — магистрант Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), победитель международных и республиканских олимпиад, а также Ринат Илюсизов — многократный победитель международных и республиканских олимпиад.

Министр просвещения Гани Бейсембаев отметил, что достижения наших школьников еще раз подтвердили высокий авторитет казахстанского образования на мировой арене.

Фото: Министерство просвещения РК

В ведомстве отметили, что при поддержке РНПЦ «Дарын» Министерства просвещения РК команда приняла участие в нескольких международных учебно-тренировочных сборах и уже демонстрировала 100% результат на европейских и международных олимпиадах этого года.

Напомним, IChO входит в семь самых престижных предметных олимпиад планеты среди школьников, которые по поручению Президента Республики Казахстан обеспечены денежным вознаграждением: за золотую медаль — 1 500 МРП, за серебряную — 1 000 МРП, за бронзовую — 500 МРП. Поощрения предусмотрены и для наставников. Напомним, в прошлом году казахстанские школьники завоевали 2 золота, 1 серебро и 1 бронзу на IChO-2024.

Ранее в Министерстве просвещения РК рассказали об итогах участия казахстанских школьников в международных олимпиадах и конкурсах за 2024–2025 учебный год.