Казахстанские школьники завоевали 362 медали на международных олимпиадах и соревнованиях

Среди завоеванных наград — 41 золотая, 127 серебряных и 194 бронзовые медали, а также 48 почетных грамот. Это на 119 наград больше, чем в прошлом учебном году.

— Одним из крупных достижений этого года стало то, что каждый второй участник международной олимпиады от нашей страны вернулся с призовыми местами, — отметили в Минпосвещения.

Особенно успешно казахстанские школьники выступили на престижных международных платформах: Международной олимпиаде по химии (IChO) и чемпионате по робототехнике First Global Challenge, где опередили представителей более 190 стран и стали трехкратными чемпионами мира. Также казахстанские школьники вошли в тройку лучших математиков Балканского региона.

На чемпионате FIRST Championship в Хьюстоне (США) в 2025 году семь казахстанских команд получили шесть наград. А на международной STEM-олимпиаде в Греции сборная сельских школьников из Казгуртского района Туркестанской области стала бронзовым призером в двух номинациях.

Среди ярких индивидуальных побед:

Алдияр Амангелды, ученик школы-лицея «Білім-инновация» из ВКО, завоевал золото на международной олимпиаде имени Аль-Хорезми и был признан лучшим информатиком среди 200 участников из девяти стран.

Мендигали Калдыбай, учащийся лицея-интерната «Білім-инновация» из Мангистауской области, получил специальный приз Award for the Best Score in the Practical Exam на Международной Менделеевской олимпиаде.

Нургуль Егенбергенова, ученица столичной школы-лицея NurOrda, стала лучшей девушкой-участницей Азиатской олимпиады по физике и была отмечена специальной наградой Best Female.

Рамазан Бутантаев, ученик IT-лицея Мангистауской области, стал абсолютным победителем Азиатско-Тихоокеанской лингвистической олимпиады (APLO–2025), завоевав золотую медаль.

Лучшие результаты по итогам года показали учащиеся из Астаны, Алматы, Павлодарской, Актюбинской и Мангистауской областей.

— Для подготовки учащихся школ к интеллектуальным олимпиадам и конкурсам работает заочная школа «Дарын». В школе «Дарын» преподают опытные педагоги — многократные победители республиканских и международных олимпиад. Помимо углубленного изучения предметов, они обучают стратегиям и методам подготовки к предметным олимпиадам, а также объясняют, как эффективно пользоваться полезными ресурсами, — добавили в ведомстве.

Поощрение победителей и их наставников

По инициативе Президента с 2022 года победители международных предметных олимпиад и их педагоги получают денежные вознаграждения. В 2024 году на эти цели было выделено 77,5 млн тенге для 26 школьников и 6,4 млн тенге для 24 педагогов.

Размер премии зависит от уровня награды:

Золотая медаль — 1500 МРП;

Серебряная — 1000 МРП;

Бронзовая — 500 МРП.

Педагогам, подготовившим победителей, предусмотрены единовременные вознаграждения:

педагогу, подготовившему обладателя диплома I степени и золотой медали, — 26,5 кратном размере базового должностного оклада;

педагогу, подготовившему обладателя диплома II степени и серебряной медали, — 17,5 кратном размере базового должностного оклада;

педагогу, подготовившему обладателя диплома III степени и бронзовой медали, — 8,5 размере кратном базового должностного оклада.

В данный момент трое школьников представляют Казахстан на крупнейшей научной выставке Regeneron ISEF–2025, проходящей в Колумбусе (США). До конца года национальные сборные примут участие еще в 17 международных олимпиадах.

Напомним, что сегодня, 16 мая, началось основное единое национальное тестирование-2025, которое продлится до 7 июля.

Для участия в тестировании подали заявления около 216 тыс. абитуриентов, с учетом двух попыток принято около 399 тыс. заявлений (в 2024 году — 186 тыс. абитуриентов с учетом двух попыток было 342 тыс. заявлений). Из них 75% сдающих ЕНТ изъявили желание пройти тестирование на казахском языке, около 25% — на русском, 266 человек — на английском языке.