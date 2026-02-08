Школьник из Кызылорды создал обучающее приложение по программированию

Проект был реализован при поддержке наставников Разии Баймурзаевой и Гульфайруз Базарбаевой. В приложение включены учебные материалы, практические задания, тесты, карта квестов и мини-игры.

— CodeQuest — это мобильное приложение для обучения школьников программированию. Учебный процесс построен в игровой форме. Ученик выбирает тему, знакомится с краткой теорией, затем выполняет задания и тесты. Каждая тема состоит из нескольких уровней, которые постепенно усложняются. Это позволяет осваивать материал от простого к сложному. В приложении используются элементы квеста, за каждое выполненное задание ученик собирает часть робота. После прохождения всех уровней персонаж полностью открывается, что повышает интерес и мотивацию к обучению, — рассказал Даниал Шакизада.

Первыми пользователями приложения стали одноклассники автора. Они оценили интерфейс приложения как простой и понятный: все кнопки хорошо видны, дизайн удобный для детей.

Фото: Назерке Саниязова / Kazinform

— На главной странице отображаются уровень пользователя, задания и прогресс. Интерфейс не перегружен лишней информацией. Каждое задание размещено на отдельной странице, что помогает сосредоточиться. Для работы с приложением не требуется специальная подготовка — им легко может пользоваться любой школьник, — отметил разработчик.

Недавно Даниял представил свое инновационное приложение на республиканском конкурсе исследовательских проектов и творческих работ «Зерде» в секции «Информатика, робототехника и STEM-инженерия» и занял первое место.

