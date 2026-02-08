Школьник из Кызылорды создал обучающее приложение по программированию
Ученик седьмого класса Назарбаев Интеллектуальной школы Кызылорды Даниал Шакизада разработал мобильное обучающее приложение CodeQuest, направленное на формирование базовых навыков программирования, передает корреспондент агентства Kazinform.
Проект был реализован при поддержке наставников Разии Баймурзаевой и Гульфайруз Базарбаевой. В приложение включены учебные материалы, практические задания, тесты, карта квестов и мини-игры.
— CodeQuest — это мобильное приложение для обучения школьников программированию. Учебный процесс построен в игровой форме. Ученик выбирает тему, знакомится с краткой теорией, затем выполняет задания и тесты. Каждая тема состоит из нескольких уровней, которые постепенно усложняются. Это позволяет осваивать материал от простого к сложному. В приложении используются элементы квеста, за каждое выполненное задание ученик собирает часть робота. После прохождения всех уровней персонаж полностью открывается, что повышает интерес и мотивацию к обучению, — рассказал Даниал Шакизада.
Первыми пользователями приложения стали одноклассники автора. Они оценили интерфейс приложения как простой и понятный: все кнопки хорошо видны, дизайн удобный для детей.
— На главной странице отображаются уровень пользователя, задания и прогресс. Интерфейс не перегружен лишней информацией. Каждое задание размещено на отдельной странице, что помогает сосредоточиться. Для работы с приложением не требуется специальная подготовка — им легко может пользоваться любой школьник, — отметил разработчик.
Недавно Даниял представил свое инновационное приложение на республиканском конкурсе исследовательских проектов и творческих работ «Зерде» в секции «Информатика, робототехника и STEM-инженерия» и занял первое место.
