РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:12, 13 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Казахстанское приложение Aleem обогнало Duolingo: в чем секрет успеха

    Разработанное казахстанской молодежью приложение Aleem опередило всемирно известную платформу Duolingo в мировом рейтинге. О проекте, предлагающем новую форму изучения английского языка, в программе «Бүгін LIVE» телеканала Jibek Joly рассказал автор приложения Асылжан Алтай, передает Kazinform.   

    Казахстанское приложение Aleem обогнало Duolingo: в чем секрет успеха
    Кадр из видео

    По словам разработчика, главное преимущество платформы Aleem заключается в том, что учебная программа полностью адаптируется под каждого конкретного пользователя.

    — Если Duolingo предлагает всем ученикам одну и ту же стандартную программу, то Aleem формирует индивидуальный учебный план, исходя из уровня знаний и интересов каждого человека. Наша цель — сделать лучших преподавателей и самые качественные учебные материалы доступными для людей по всему миру, особенно для регионов, где ощущается нехватка учителей, — отметил Асылжан Алтай.

    Он подчеркнул, что для полного овладения английским языком, согласно международным стандартам, требуется от 800 до 1200 часов занятий. Учитывая это, команда разработала эффективную и гибкую образовательную платформу, которая помогает проходить обучение быстрее и с большим интересом.

    — Сначала мы создали курс и учебник по английскому языку. Однако уже через два месяца этот материал устарел. Тогда мы поняли, что современным ученикам нужен не просто учебник, а динамическая система, способная постоянно обновляться. Каждый человек должен изучать язык через то, что ему действительно интересно — будь то футбол, музыка или кино. Так и появилась идея проекта Aleem, — рассказал автор.

    По словам Асылжана, недавно была запущена усовершенствованная версия приложения.

    — Мы прислушались к отзывам пользователей. Многие говорили: «Мне неловко заниматься с преподавателем, зато с ChatGPT я чувствую себя свободнее». Этот отклик стал для нас главным источником мотивации, — поделился разработчик.

    Идея создания приложения возникла примерно восемь месяцев назад.

    — Сейчас по индексу владения английским языком Казахстан занимает 103-е место из 118 стран. Мы хотим внести свой вклад в улучшение этого показателя. В наших планах — адаптация приложения под казахский и другие языки, а также добавление функций просмотра видеоматериалов и чтения книг, — рассказал Асылжан Алтай.

    Автор проекта отметил, что на данный момент приложение доступно только для устройств на платформе iOS, а версия для Android находится в стадии разработки.

    — Уже в первый день после запуска Aleem занял первое место в списке App Store в Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане и Таджикистане. В России и Азербайджане приложение закрепилось на втором месте. Всего за три дня к платформе присоединились 60 тысяч пользователей из 107 стран мира. В дальнейшем мы планируем продолжать совершенствование и развитие проекта, — подчеркнул он.

    Напомним, ранее наш корреспондент провел анализ и выяснил, сколько стоят языковые курсы в разных городах Казахстана. 

    Теги:
    Технологии Рейтинг JIBEK JOLY
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
    Автор
    Сейчас читают