Казахстанское приложение Aleem обогнало Duolingo: в чем секрет успеха
Разработанное казахстанской молодежью приложение Aleem опередило всемирно известную платформу Duolingo в мировом рейтинге. О проекте, предлагающем новую форму изучения английского языка, в программе «Бүгін LIVE» телеканала Jibek Joly рассказал автор приложения Асылжан Алтай, передает Kazinform.
По словам разработчика, главное преимущество платформы Aleem заключается в том, что учебная программа полностью адаптируется под каждого конкретного пользователя.
— Если Duolingo предлагает всем ученикам одну и ту же стандартную программу, то Aleem формирует индивидуальный учебный план, исходя из уровня знаний и интересов каждого человека. Наша цель — сделать лучших преподавателей и самые качественные учебные материалы доступными для людей по всему миру, особенно для регионов, где ощущается нехватка учителей, — отметил Асылжан Алтай.
Он подчеркнул, что для полного овладения английским языком, согласно международным стандартам, требуется от 800 до 1200 часов занятий. Учитывая это, команда разработала эффективную и гибкую образовательную платформу, которая помогает проходить обучение быстрее и с большим интересом.
— Сначала мы создали курс и учебник по английскому языку. Однако уже через два месяца этот материал устарел. Тогда мы поняли, что современным ученикам нужен не просто учебник, а динамическая система, способная постоянно обновляться. Каждый человек должен изучать язык через то, что ему действительно интересно — будь то футбол, музыка или кино. Так и появилась идея проекта Aleem, — рассказал автор.
По словам Асылжана, недавно была запущена усовершенствованная версия приложения.
— Мы прислушались к отзывам пользователей. Многие говорили: «Мне неловко заниматься с преподавателем, зато с ChatGPT я чувствую себя свободнее». Этот отклик стал для нас главным источником мотивации, — поделился разработчик.
Идея создания приложения возникла примерно восемь месяцев назад.
— Сейчас по индексу владения английским языком Казахстан занимает 103-е место из 118 стран. Мы хотим внести свой вклад в улучшение этого показателя. В наших планах — адаптация приложения под казахский и другие языки, а также добавление функций просмотра видеоматериалов и чтения книг, — рассказал Асылжан Алтай.
Автор проекта отметил, что на данный момент приложение доступно только для устройств на платформе iOS, а версия для Android находится в стадии разработки.
— Уже в первый день после запуска Aleem занял первое место в списке App Store в Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане и Таджикистане. В России и Азербайджане приложение закрепилось на втором месте. Всего за три дня к платформе присоединились 60 тысяч пользователей из 107 стран мира. В дальнейшем мы планируем продолжать совершенствование и развитие проекта, — подчеркнул он.
