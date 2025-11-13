Казахстанское приложение Aleem обогнало Duolingo: в чем секрет успеха

По словам разработчика, главное преимущество платформы Aleem заключается в том, что учебная программа полностью адаптируется под каждого конкретного пользователя.

— Если Duolingo предлагает всем ученикам одну и ту же стандартную программу, то Aleem формирует индивидуальный учебный план, исходя из уровня знаний и интересов каждого человека. Наша цель — сделать лучших преподавателей и самые качественные учебные материалы доступными для людей по всему миру, особенно для регионов, где ощущается нехватка учителей, — отметил Асылжан Алтай.

Он подчеркнул, что для полного овладения английским языком, согласно международным стандартам, требуется от 800 до 1200 часов занятий. Учитывая это, команда разработала эффективную и гибкую образовательную платформу, которая помогает проходить обучение быстрее и с большим интересом.

— Сначала мы создали курс и учебник по английскому языку. Однако уже через два месяца этот материал устарел. Тогда мы поняли, что современным ученикам нужен не просто учебник, а динамическая система, способная постоянно обновляться. Каждый человек должен изучать язык через то, что ему действительно интересно — будь то футбол, музыка или кино. Так и появилась идея проекта Aleem, — рассказал автор.

По словам Асылжана, недавно была запущена усовершенствованная версия приложения.

— Мы прислушались к отзывам пользователей. Многие говорили: «Мне неловко заниматься с преподавателем, зато с ChatGPT я чувствую себя свободнее». Этот отклик стал для нас главным источником мотивации, — поделился разработчик.

Идея создания приложения возникла примерно восемь месяцев назад.

— Сейчас по индексу владения английским языком Казахстан занимает 103-е место из 118 стран. Мы хотим внести свой вклад в улучшение этого показателя. В наших планах — адаптация приложения под казахский и другие языки, а также добавление функций просмотра видеоматериалов и чтения книг, — рассказал Асылжан Алтай.

Автор проекта отметил, что на данный момент приложение доступно только для устройств на платформе iOS, а версия для Android находится в стадии разработки.

— Уже в первый день после запуска Aleem занял первое место в списке App Store в Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане и Таджикистане. В России и Азербайджане приложение закрепилось на втором месте. Всего за три дня к платформе присоединились 60 тысяч пользователей из 107 стран мира. В дальнейшем мы планируем продолжать совершенствование и развитие проекта, — подчеркнул он.

Напомним, ранее наш корреспондент провел анализ и выяснил, сколько стоят языковые курсы в разных городах Казахстана.