Школьные медпункты не обеспечены необходимыми лекарствами и оборудованием в области Жетысу

Как установили сотрудники прокуратуры области Жетысу, школьные медпункты не обеспечены необходимыми лекарствами и оборудованием. Более того, в некоторых школах при значительном количестве учащихся отсутствовали даже штатные медицинские работники.

В результате свыше трех тысяч детей оказались ограничены в праве на своевременную медицинскую помощь. Это, как подчеркнули в надзорном органе, является прямым нарушением норм Конституции и законодательства Казахстана.

— По результатам рассмотрения акта надзора виновные лица понесли установленную законом ответственность, ответственными органами принимаются меры по устранению нарушений, — сообщили в прокуратуре области Жетысу.

В ведомстве также подчеркнули, что защита прав несовершеннолетних остается одним из ключевых направлений работы.

— Системная работа в данном направлении позволяет своевременно восстанавливать нарушенные права и предотвращать подобные нарушения впредь, — добавили в прокуратуре.

