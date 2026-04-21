РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    01:49, 21 Апрель 2026 | GMT +5

    Школьные медпункты не обеспечены необходимыми лекарствами и оборудованием в области Жетысу

    В Аксуском районе области Жетысу выявлены нарушения в организации медицинского обслуживания школьников. Проверка показала, что в ряде учебных заведений дети фактически остались без полноценной медицинской помощи, передает корреспондент агентства Kazinform.

    школьный медпункт
    Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

    Как установили сотрудники прокуратуры области Жетысу, школьные медпункты не обеспечены необходимыми лекарствами и оборудованием. Более того, в некоторых школах при значительном количестве учащихся отсутствовали даже штатные медицинские работники.

    В результате свыше трех тысяч детей оказались ограничены в праве на своевременную медицинскую помощь. Это, как подчеркнули в надзорном органе, является прямым нарушением норм Конституции и законодательства Казахстана.

    — По результатам рассмотрения акта надзора виновные лица понесли установленную законом ответственность, ответственными органами принимаются меры по устранению нарушений, — сообщили в прокуратуре области Жетысу.

    В ведомстве также подчеркнули, что защита прав несовершеннолетних остается одним из ключевых направлений работы.

    — Системная работа в данном направлении позволяет своевременно восстанавливать нарушенные права и предотвращать подобные нарушения впредь, — добавили в прокуратуре.

    Напомним, что скоро в стране изменится система контроля за медуслугами

    Ранее сообщалось, что в Мангистауской области были выявлены фиктивные медуслуги и хищения на 600 млн тенге.

    Теги:
    Регионы Казахстана Область Жетісу Медицина Прокуратура школа
    Айгерим Коппаева
    Айгерим Коппаева
    Автор
    Сейчас читают