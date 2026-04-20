    15:23, 20 Апрель 2026 | GMT +5

    Система контроля за медуслугами изменится в Казахстане

    В НАО «Фонд социального медицинского страхования» в ответ на запрос агентства Kazinform разъяснили, как будет организована работа платформы Qalqan в части распределения функций и контроля в системе здравоохранения. 

    больница, врачи
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    В фонде пояснили, что в новой модели каждый участник системы получает закрепленную зону ответственности. Медицинские организации будут обеспечивать корректность и достоверность передаваемых данных, Фонд - осуществлять управление финансированием и анализ, а техническое сопровождение платформы возложено на АО «Информационно-учетный центр».

    Отдельно отмечено участие пациента в системе. Он будет задействован в подтверждении факта получения медицинских услуг, а также сможет получать информацию о проведенных процедурах.

    Для повышения контроля формируется многоуровневая система анализа. На национальном уровне создается карта рисков, а на региональном уровне - перечни медицинских случаев. Система будет автоматически фиксировать отклонения и направлять отдельные ситуации на дополнительную проверку.

    Контрольные процедуры будут встроены в процесс проведения оплаты. Такой подход позволяет проверять данные до перечисления средств и предотвращать возможные нарушения на раннем этапе.

    Дополнительно внедряется цифровой профиль пациента, в котором отражаются сведения об оказанных услугах. Этот инструмент рассматривается как часть расширения прозрачности и механизмов общественного наблюдения за системой.

    Также прорабатывается запуск сервисов для граждан в мобильном приложении eGov Mobile. Через него планируется обеспечить доступ к истории медицинских услуг, возможность подачи обращений, подтверждение посещений медорганизаций, а также механизм возврата ошибочных платежей.

    Отдельное внимание уделено вопросам безопасности. Платформа будет проходить обязательную проверку на соответствие требованиям информационной защиты. Оценку будут проводить государственные или аккредитованные структуры.

    В свою очередь, интеграция с действующими информационными системами осуществляется через государственный шлюз электронного правительства в соответствии с законодательством об информатизации. Доступ к персональным данным регулируется уполномоченными органами.

    В фонде подчеркнули, что Qalqan не относится к медицинским информационным системам, не участвует в процессе диагностики и лечения и используется исключительно для учета, контроля и финансового сопровождения системы ОСМС.

    Ранее в ФСМС рассказали о сроках внедрения платформы Qalqan.

    Здравоохранение Медицина Медстрахование Общество
    Адиль Нуртазин
