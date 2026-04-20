ФСМС раскрыл сроки внедрения платформы Qalqan в Казахстане

Как уточнили в фонде, речь идет о системной трансформации ОСМС — переходе от модели операционного финансирования к стратегическому управлению финансовыми потоками здравоохранения. В этой связи подчеркивается, что изменения носят не точечный, а комплексный характер.

— Речь идет не о точечной донастройке отдельных процедур, а о формировании целостной управляемой модели, где обеспечиваются прогнозирование, контроль, аналитика и финансовая устойчивость системы, — говорится в ответе.

В этом контексте технологической основой изменений станет платформа Qalqan. При этом в фонде отдельно отметили, что она не является медицинской информационной системой, не заменяет действующие МИС и не вмешивается в лечебный процесс. Платформа создается на базе уже существующей цифровой инфраструктуры Министерства финансов и, как заявляется, не требует дополнительных расходов для системы здравоохранения.

На этом фоне уже на текущем этапе реализован ряд базовых решений. В частности, сформированы электронные досье медицинских организаций с автоматической верификацией данных, внедрена цифровая идентификация пациентов с использованием Face ID и QR-подтверждения, а также обеспечена интеграция с ключевыми информационными системами здравоохранения.

Следующим шагом станет масштабирование системы. До 30 июня 2026 года планируется подключение всех поставщиков медицинских услуг, внедрение системы категорирования медицинских организаций и запуск аналитических инструментов, включая элементы искусственного интеллекта.

После этого предусмотрен переход к следующему этапу. До конца 2026 года предусматривается интеграция процессов расходной части системы здравоохранения в платформу, внедрение цифровых счетов и актов, а также мониторинг выплат и применение инструментов искусственного интеллекта для анализа качества медицинских услуг.

В фонде отмечают, что по итогам этих этапов будет сформирован единый цифровой контур финансирования здравоохранения.

Ранее председатель правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» Гульмира Сабденбек объяснила, зачем создают платформу Qalqan.

К слову, в переводе с казахского языка слово «Qalqan» означает «щит» и в переносном смысле используется как символ защиты и безопасности, отражающий идею системы, призванной обеспечивать защиту человека, данных и государственных структур от различных угроз.