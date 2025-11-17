РУ
телерадиокомплекс президента РК
    07:16, 17 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Школы в Курчумском районе ВКО перевели на онлайн-обучение

    В Восточно-Казахстанской области учащиеся нескольких школ временно переходят на дистанционный формат обучения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    онлайн обучение
    Фото: pixabay.com

    Причина — усиление порывистого ветра до 35 метров в секунду.

    По данным отдела образования Курчумского района, занятия 1–11 классов сегодня проходят онлайн в следующих учебных заведениях: Каратогайская средняя школа, Акчийская начальная школа-ясли-сад, Койтасская общеобразовательная школа, Алгабасская средняя школа, Кыстау-Курчумская общеобразовательная школа, Аксуатская общеобразовательная школа, Жолнускауская общеобразовательная школа и Монукойская общеобразовательная школа.

    В районе отмечают, что формат обучения вернется в обычный режим после стабилизации погодных условий.

    Ранее в Минздраве ответили, когда детей в Казахстане могут перевести на онлайн-обучение.

     

     

