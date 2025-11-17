Школы в Курчумском районе ВКО перевели на онлайн-обучение

Причина — усиление порывистого ветра до 35 метров в секунду.

По данным отдела образования Курчумского района, занятия 1–11 классов сегодня проходят онлайн в следующих учебных заведениях: Каратогайская средняя школа, Акчийская начальная школа-ясли-сад, Койтасская общеобразовательная школа, Алгабасская средняя школа, Кыстау-Курчумская общеобразовательная школа, Аксуатская общеобразовательная школа, Жолнускауская общеобразовательная школа и Монукойская общеобразовательная школа.

В районе отмечают, что формат обучения вернется в обычный режим после стабилизации погодных условий.

