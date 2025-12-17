РУ
    17:44, 17 Декабрь 2025 | GMT +5

    Школы и вузы Казахстана получат доступ к ChatGPT Edu со следующего года

    Казахстан станет первой страной в мире, где будет запущен пилотный проект — ChatGPT нового поколения от OpenAI. В чем он будет заключаться, рассказали в Министерстве науки и высшего образования РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

    ChatGPT
    Фото: АЗЕРТАДЖ

    Ранее сообщалось, что OpenAI впервые запускает пилотный проект ChatGPT Edu, и первой страной для внедрения выбран Казахстан.

    — Выбор Казахстана в качестве партнера для реализации данного проекта обусловлен последовательной трансформацией национальной системы образования, в которой ИИ определен одним из ключевых приоритетов, — пояснили в Миннауки в ответ на официальный запрос редакции.

    Цель проекта заключается в повышении качества обучения и укреплении потенциала системы образования за счет внедрения одной из наиболее передовых технологий ИИ — ChatGPT. Проект предусматривает предоставление лицензий организациям образования РК.

    — Использование ChatGPT Edu позволит школам и вузам совершенствовать образовательные программы, разрабатывать и актуализировать учебные и методические материалы, внедрять современные практики в сфере ИИ, а также повышать эффективность учебной и административной деятельности, — отметили в ведомстве.

    Запуск проекта запланирован на первый квартал 2026 года.

    В Миннауки также отметили, что сегодня дисциплины по ИИ стали обязательными для студентов независимо от специальности во всех вузах. Внесены соответствующие дополнения в государственный общеобязательный стандарт образования. Также реализуются новые образовательные программы по ИИ, включая совместные программы с зарубежными университетами, такими как Cardiff University, Seoul Tech и др.

    По поручению Главы государства реализовывается программа AI-Sana. Это комплексная национальная инициатива, ориентированная на формирование у обучающихся последовательных уровней компетенций — от базовой ИИ-грамотности до создания прикладных технологических решений и вывода перспективных ИИ-проектов на уровень стартапов, готовых к коммерциализации.

    В рамках программы базовые курсы по ИИ прошли почти 600 тыс. студентов на таких платформах, как Coursera, Huawei ICT Academy, Astana Hub, а также в рамках собственных курсов казахстанских вузов. Разработано более 227 ИИ-проектов.

    Данные изменения подкреплены развитием национальной ИИ-экосистемы — запущен национальный суперкомпьютерный кластер AlemCloud, вошедший в топ-100 мировых суперкомпьютеров, создан Международный центр искусственного интеллекта Alem.ai.

    При Президенте РК создан Совет по развитию ИИ с участием международных экспертов, первое заседание которого было посвящено вопросам применения ИИ в образовании. В совокупности эти факторы формируют устойчивую основу для внедрения продвинутых ИИ-решений в систему образования.

    Технологии Образование Искусственный интеллект ИИ ChatGPT
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
