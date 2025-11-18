Казахстанский «Alem.Cloud» вошел в Топ-100 суперкомпьютеров мира

В рейтинг включаются только те кластеры, которые проходят независимое тестирование по стандарту HPL (High-Performance Linpack), глобальному эталону вычислительной мощности.

— Национальный суперкомпьютерный кластер «Alem.Cloud» был создан по поручению Главы государства на базе инфраструктуры АО «НИТ» Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития. Суперкомпьютер предназначен для реализации проектов в области искусственного интеллекта, высокопроизводительных вычислений и анализа больших данных. Архитектура кластера развернута на базе 64 серверов HPE Cray, объединенных в единый высокоплотный GPU-комплекс. Каждый вычислительный узел оснащён современными ускорителями NVIDIA H200. Проект суперкомпьютера «Alem.Cloud» реализован в сотрудничестве с международной технологической компанией Presight (G42, ОАЭ), которая обеспечила поддержку в области проектирования высокопроизводительных кластеров и развития AI-экосистемы, что позволило адаптировать лучшие мировые практики под задачи Казахстана. — говорится в сообщении.

86 место в рейтинге TOP500 подтверждает, что Казахстан на мировом уровне обладает мощной научно-технологической инфраструктурой и большим потенциалом для развития собственных AI-моделей. Это открывает перед страной возможности для проведения прорывных исследований, а также организации экспорта цифровых услуг и технологий в будущем.

Система обеспечивает производительность в большом петафлопсном диапазоне и является на сегодняшний день самой мощной вычислительной платформой Казахстана и Центрально-Азиатского региона.

Программное обеспечение суперкомпьютера включает технологии SUSE Harvester, гипервизор нового поколения для виртуализации и распределенных вычислений, а также SUSE Rancher, платформу централизованного управления Kubernetes и AI-нагрузками. За безопасность работы кластера отвечают решения SUSE NeuVector, система контейнерной безопасности с сетевым контролем и защитой рантайма, Palo Alto Networks, средства сетевой безопасности и сегментации, а также криптографические и аппаратные решения Thales для шифрования и управления ключами.

Ранее технические специалисты АО «НИТ» совместно с международными партнерами провели комплексное тестирование по методологии HPL (Linpack). Цель теста — замер производительности системы и подтверждение ее готовности к подаче в рейтинг TOP500. По итогам данного теста суперкомпьютер достиг показателей, которые и позволили Казахстану официально подать заявку для включения в глобальный рейтинг TOP500.

Ранее эксперты в сферы ИИ рассказали агентству Kazinform об основных возможностях и тревогах, связанных с внедрением новых технологий — безопасностии, инфраструктуре и правовой ответственности.