Школы, детсады и больницы смогут проверять без предупреждения в Алматы

Сотрудники Управления по защите прав детей города Алматы получили право беспрепятственно посещать учреждения, где находятся несовершеннолетние, чтобы контролировать соблюдение их прав, передает корреспондент агентства Kazinform.

Об этом на брифинге региональной службы коммуникаций сообщила руководитель городского Управления по защите прав детей Жанат Айтпаева. По ее словам, новый закон впервые закрепил статус региональных уполномоченных органов по защите прав детей, определил их полномочия и единые стандарты работы.

Теперь сотрудники управления смогут без предварительного уведомления посещать государственные органы, школы, детские сады, медицинские и социальные учреждения, где находятся дети. За воспрепятствование их законной деятельности предусмотрена административная ответственность.

Еще одним ключевым нововведением станет внедрение системы кейс-менеджмента. За каждым ребенком, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, закрепят персонального специалиста, который будет координировать работу всех необходимых служб — психологов, педагогов, социальных работников, медицинских специалистов и сотрудников полиции.

Фото: Региональная служка коммуникаций

— Сегодня ребенок не должен оставаться один на один с системой, переходя от одного государственного органа к другому и каждый раз заново доказывая, что ему необходима помощь. Государственные органы должны сами объединяться вокруг ребенка, действуя согласованно и оперативно, — отметила Жанат Айтпаева.

Вместе с управлением практическую работу будет вести Центр по защите прав детей. Один специалист будет сопровождать не более пяти тысяч детей, что позволит быстрее реагировать на обращения и своевременно выявлять семьи, нуждающиеся в поддержке.

По данным управления, сегодня в Алматы проживают 688 887 детей.

Кроме того, с нового учебного года в школах введут новые учебные курсы: для учеников 5-7 классов — «Основы Конституции», для 8-9 классов — «Закон и порядок». Также будет обновлена программа «Личная безопасность», в рамках которой школьников будут обучать противодействию буллингу и кибербуллингу, защите персональных данных и безопасному поведению в чрезвычайных ситуациях.

Жителям города напомнили, что сообщить о случаях насилия, жестокого обращения или любой ситуации, когда ребенку требуется помощь, можно по единому номеру 111.

Ранее сообщалось, что в Алматы будет создана межведомственная комиссия по профилактике суицидального поведения.