Для профилактики суицидов в Алматы создадут межведомственную комиссию

В Алматы создадут межведомственную комиссию по профилактике суицидального поведения. Новая структура будет координировать работу государственных органов и организаций для повышения эффективности профилактических мер, передает корреспондент агентства Kazinform.

Соответствующий проект на очередной сессии маслихата представил руководитель Управления общественного здравоохранения города Марат Пашимов. Документ разработан во исполнение дорожной карты по профилактике суицидального поведения среди населения Республики Казахстан на 2026–2028 годы, а также поручений Министерства здравоохранения.

Фото: Акимат города Алматы

По словам главы управления, профилактика суицидов является одним из приоритетных направлений государственной политики в сфере охраны психического здоровья и находится на особом контроле Главы государства, Правительства и Министерства здравоохранения.

— В городе уже функционирует суицидологическая служба Центра психического здоровья, организовано взаимодействие с организациями образования, органами внутренних дел, социальной защиты и другими заинтересованными структурами. Однако для повышения эффективности этой работы необходим единый координационный механизм, — сказал Марат Пашимов.

Он пояснил, что для этого будет создана межведомственная комиссия, которая объединит усилия государственных органов и обеспечит координацию исполнения дорожной карты по профилактике суицидального поведения. Кроме того, комиссия займется анализом причин каждого случая, выработкой системных решений и повышением эффективности профилактической работы.

При этом создание новой структуры не потребует дополнительных расходов из местного бюджета. Ее деятельность будет осуществляться в рамках действующих полномочий государственных органов и организаций, входящих в ее состав.

Ожидается, что новая комиссия позволит усилить межведомственное взаимодействие и повысить результативность мероприятий по профилактике суицидального поведения в Алматы.

Ранее Правительство Казахстана одобрило Комплексный план по охране ментального здоровья на 2027-2030 годы, который делает ставку на профилактику, раннюю диагностику и доступность психологической помощи.