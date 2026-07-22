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    Систему ментального здоровья обновят в Казахстане

    Правительство Казахстана одобрило Комплексный план по охране ментального здоровья на 2027–2030 годы, который делает ставку на профилактику, раннюю диагностику и доступность психологической помощи, передает Kazinform со ссылкой на Правительство РК. 

    Систему ментального здоровья обновят в Казахстане
    Фото: Правительство РК

    По данным Правительства, эти меры предусмотрены новым Комплексным планом по охране ментального здоровья на 2027–2030 годы, который рассмотрели на совещании в Правительстве под председательством заместителя Премьер-министра — министра культуры и информации Аиды Балаевой.

    О новых подходах доложилась Акмарал Альназарова. Сегодня специализированную помощь оказывают две республиканские клиники, 20 региональных центров психического здоровья, 98 первичных центров и более 200 кабинетов психического здоровья в сельской местности. Вместе с тем проведенный анализ показал необходимость дальнейшего развития службы.

    Акмарал Альназарова
    Фото: Правительство РК

    Кроме того, новый Комплексный план предусматривает интеграцию специалистов по психическому здоровью в работу поликлиник, развитие ранней диагностики, цифровизацию маршрута пациента, укрепление кадрового потенциала и обновление инфраструктуры. Особое внимание будет уделено детям и подросткам.

    — В рамках разработки Комплексного плана профильные ведомства представили свои предложения, направленные на развитие научных исследований, совершенствование подготовки специалистов, обновление образовательных программ, повышение квалификации педагогов и психологов, а также дальнейшее развитие системы специальных социальных услуг и инфраструктуры для детей и взрослых с инвалидностью, — говорится в сообщении. 

    После заслушивания докладов министерств и акиматов регионов Комплексный план по охране ментального здоровья на 2027–2030 годы был одобрен.

    Напомним, в Казахстане запустили единую цифровую платформу для здравоохранения. 

    Здравоохранение Акмарал Альназарова Правительство РК Аида Балаева Минздрав РК Ментальное здоровье
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
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