Систему ментального здоровья обновят в Казахстане

Правительство Казахстана одобрило Комплексный план по охране ментального здоровья на 2027–2030 годы, который делает ставку на профилактику, раннюю диагностику и доступность психологической помощи, передает Kazinform со ссылкой на Правительство РК.

По данным Правительства, эти меры предусмотрены новым Комплексным планом по охране ментального здоровья на 2027–2030 годы, который рассмотрели на совещании в Правительстве под председательством заместителя Премьер-министра — министра культуры и информации Аиды Балаевой.

О новых подходах доложилась Акмарал Альназарова. Сегодня специализированную помощь оказывают две республиканские клиники, 20 региональных центров психического здоровья, 98 первичных центров и более 200 кабинетов психического здоровья в сельской местности. Вместе с тем проведенный анализ показал необходимость дальнейшего развития службы.

Фото: Правительство РК

Кроме того, новый Комплексный план предусматривает интеграцию специалистов по психическому здоровью в работу поликлиник, развитие ранней диагностики, цифровизацию маршрута пациента, укрепление кадрового потенциала и обновление инфраструктуры. Особое внимание будет уделено детям и подросткам.

— В рамках разработки Комплексного плана профильные ведомства представили свои предложения, направленные на развитие научных исследований, совершенствование подготовки специалистов, обновление образовательных программ, повышение квалификации педагогов и психологов, а также дальнейшее развитие системы специальных социальных услуг и инфраструктуры для детей и взрослых с инвалидностью, — говорится в сообщении.

После заслушивания докладов министерств и акиматов регионов Комплексный план по охране ментального здоровья на 2027–2030 годы был одобрен.

Напомним, в Казахстане запустили единую цифровую платформу для здравоохранения.