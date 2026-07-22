Единую цифровую платформу для здравоохранения запустили в Казахстане

В Казахстане впервые запущена единая Интеллектуальная платформа здравоохранения, которая объединяет данные о медицинских организациях, кадрах, оборудовании и инфраструктуре в единую цифровую систему, передает Kazinform со ссылкой на Министерство здравоохранения Казахстана.

— Это Интеллектуальная платформа здравоохранения (Health Intelligence Platform), которая объединяет в одном цифровом пространстве сведения о медицинских организациях, медицинских работниках, оборудовании, инфраструктуре и других ресурсах отрасли. Создание платформы стало важным шагом в реализации поручений Главы государства по цифровой трансформации системы здравоохранения. До запуска ИПЗ информация о ресурсах отрасли находилась в разных информационных системах. Это приводило к дублированию данных, усложняло анализ ситуации и замедляло принятие управленческих решений. Теперь все ключевые сведения консолидированы в единой системе, что позволяет видеть объективную картину по всей стране практически в режиме реального времени, — сообщили в Минздраве РК.

Что изменится после запуска новой платформы

По данным министерства, новая платформа предоставляет полную информацию о количестве медицинских организаций, их кадровом обеспечении, наличии медицинской техники и состоянии инфраструктуры. Для каждого учреждения формируется единый цифровой паспорт, в котором отражены лицензии, кадровый состав, здания, отделения, оборудование, койки и другие сведения.

Особое внимание уделено управлению медицинской техникой. Как подчеркнули в Минздраве, отслеживает весь жизненный цикл оборудования — от момента закупки до технического обслуживания, ремонта и степени износа. Это должно способствовать более эффективному использованию бюджетных средств и своевременному обновлению техники.

Сегодня в системе реализованы основные цифровые реестры и сервисы здравоохранения:

Реестр медицинских организаций — паспорт медицинской организации, лицензии, здания, структурные подразделения, кабинеты, палаты, койки и транспорт;

Реестр кадровых ресурсов — штатное расписание, сотрудники, трудовые отношения, сертификаты специалистов, образование, профессиональный регистр, сведения о студентах, резидентах и магистрантах;

Реестр медицинской техники — полный жизненный цикл оборудования: учет, техническое обслуживание, ремонты, остаточная стоимость, износ и интеграция с учётными системами.

Одним из ключевых нововведений стал цифровой постлицензионный контроль качества медицинской помощи. В министерстве сообщили, что специалисты Комитета медицинского и фармацевтического контроля получили возможность дистанционно оценивать деятельность медицинских организаций без необходимости проведения большого количества выездных проверок.

Система автоматически анализирует соответствие лицензионным требованиям, наличие действующих сертификатов специалистов, а также обеспеченность медицинских организаций кадрами и оборудованием. По итогам анализа рекомендации направляются в цифровом формате, а их исполнение находится на постоянном контроле.

В Минздраве также сообщили о первых результатах пилотного внедрения платформы. В ходе цифрового постлицензионного контроля выявлены 38 медицинских организаций, осуществлявших деятельность без лицензий.

Какие нарушения выявила новая цифровая система

— За время пилотирования системы в рамках цифрового постлицензионного контроля выявлено 38 медицинских организаций, у которых отсутствуют лицензии на осуществление медицинской деятельности, Кроме того, благодаря автоматическому мониторингу удалось сократить количество медицинских работников с просроченными сертификатами почти на треть — с 3 637 до 2 448 специалистов. Это означает, что пациенты получают медицинскую помощь у специалистов, соответствующих установленным квалификационным требованиям, — подчеркнули в Министерстве.

По данным ведомства, одним из главных преимуществ платформы стала глубокая интеграция с государственными информационными системами. Новая Интеллектуальная платформа автоматически получает необходимые сведения из государственных баз данных, системы электронного лицензирования, реестров образования, трудовых договоров, недвижимости, медицинских информационных систем и других цифровых сервисов. Благодаря этому значительно сокращается ручной ввод информации, исключается дублирование данных и повышается их достоверность.

В дальнейшем Интеллектуальная платформа станет основой аналитической системы управления здравоохранением. По информации Минздрава, она включает цифровую карту объектов здравоохранения, аналитические панели, инструменты управления высокотехнологичной медицинской помощью, сервисы поддержки пациентов и независимой экспертизы качества медицинской помощи.

В ведомстве подчеркнули, что внедрение платформы позволит оперативно анализировать ситуацию в регионах, прогнозировать потребность в медицинских кадрах, планировать закупки оборудования и принимать управленческие решения на основе достоверных данных.

Напомним, Минздрав РК вводит новые правила цифрового контроля медорганизаций. Также в Казахстане с 28 июля вступят в силу новые правила проведения скринингов.