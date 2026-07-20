Минздрав РК вводит новые правила цифрового контроля медорганизаций

В Казахстане расширяют цифровую систему СУР-2.0, которая помогает автоматически выявлять риски в работе медицинских организаций и повышать качество медицинской помощи, передает агентство Kazinform.

— Система СУР-2.0 в автоматическом режиме анализирует данные из государственных информационных ресурсов, оценивает показатели работы медицинских организаций и определяет направления, требующие дополнительного внимания, — сообщили в комитет медицинского и фармацевтического контроля Минздрава Казахстана.

На сегодняшний день процесс профилактического контроля без посещения субъектов реализован в СУР-2.0, медицинские организации оцениваются по 5 ключевым индикаторам, а именно по:

— доля медицинских работников, работающих по совместительству в пределах одной организации;

— текучесть кадров;

— наличие действующих сертификатов специалистов для допуска к клинической практике;

— соответствие лицензии фактически осуществляемым видам медицинской деятельности;

— уровню соответствия медицинской организации требованиям системы здравоохранения.

Система в режиме реального времени самостоятельно собирает данные из государственных информационных ресурсов, автоматически рассчитывает индикаторы риска и формирует результаты контроля по каждой медицинской организации.

Таким образом, обеспечивается прозрачный мониторинг деятельности медицинских организаций, который позволяет:

— автоматически формировать и анализировать индикаторы риска;

— централизованно хранить информацию;

— осуществлять оперативный контроль и анализ показателей в режиме реального времени.

Кроме того, на сегодня разработано 60 индикаторов риска.

Фото: комитет медицинского и фармацевтического контроля Миниздрав РК

Из них:

3 индикатора постлицензионного контроля (соответствие лицензии, действующие сертификаты специалистов, наличие договора страхования профессиональной ответственности медицинских работников);

5 индикаторов по ресурсному обеспечению (укомплектованность кадрами, оснащенность медицинской техникой);

20 индикаторов по мониторингу клинической деятельности (показатели заболеваемости, инвалидности, смертности);

32 индикатора по доступности медицинской помощи (охват профилактическими медицинскими услугами).

По данным комитета, все индикаторы будут внедряться поэтапно, что позволит в дальнейшем автоматизировать оценку деятельности медицинских организаций с присвоением уровня риска — от высокого до низкого, это позволит оперативно определять организации, требующие первоочередного внимания.

Также посредством СУР 2.0 медицинским организациям направляются рекомендации по устранению выявленных нарушений.

Весь процесс исполнения рекомендаций полностью отслеживается в системе, что обеспечивает прозрачность, контроль сроков и возможность мониторинга статуса исполнения на каждом этапе.

— В апреле 2026 года в «Руководство по проведению профилактического контроля без посещения субъектов (объектов) контроля в сфере оказания медицинских услуг» (приказ Председателя КМФК от 16 апреля 2026 года за № 213-НҚ) включены 2 новых индикатора: «Соответствие лицензии, осуществляемому подвиду медицинской деятельности» и «Наличие сертификата специалиста для допуска к клинической практике». Комитет продолжает развитие СУР-2.0 и поэтапное внедрение новых индикаторов риска. В дальнейшем система позволит автоматически определять уровень риска медицинских организаций — от высокого до низкого, что обеспечит более точное и эффективное распределение контрольных мероприятий, — отметили в ведомстве.

Кроме того, развитие цифрового профилактического контроля направлено на повышение качества и безопасности медицинской помощи, снижение административной нагрузки на добросовестные организации и защиту интересов пациентов.

Напомним, в Казахстане с 28 июля вступят в силу новые правила проведения скринингов.