Новые правила проведения скринингов вступят в силу в Казахстане с 28 июля

Министерство здравоохранения Казахстана внесло изменения в перечень скрининговых исследований, а также обновило правила их проведения, передает корреспондент агентства Kazinform.

Соответствующий приказ министра здравоохранения от 10 июля 2026 года вступит в силу 28 июля.

Одним из главных нововведений стало включение скрининга на раннее выявление рака легкого. Его будут проходить мужчины и женщины в возрасте 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 и 70 лет, если они не состоят на динамическом наблюдении с онкологическими заболеваниями бронхов и легких.

Обследование предназначено для курильщиков со стажем не менее 20 пачка-лет, бывших курильщиков, отказавшихся от сигарет менее 15 лет назад, а также граждан, которые в течение последних 10 лет работали во вредных условиях труда.

Кроме того, обновлены правила скрининга на вирусные гепатиты В и С. Обследование один раз в три года будут проходить мужчины и женщины старше 18 лет, не состоящие на динамическом наблюдении по поводу хронических вирусных гепатитов и не находящиеся на учете по беременности.

Скрининговые исследования будут проводить организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь, независимо от формы собственности. При необходимости обследования смогут выполнять с использованием передвижных медицинских комплексов и медицинских поездов. В крупных населенных пунктах при поликлиниках с численностью прикрепленного населения более 30 тысяч человек создадут централизованные скрининговые и call-центры для мониторинга прохождения обследований.

Документ также обязывает работодателей создавать условия для прохождения скринингов. Работников, подлежащих обследованию, должны отпускать в рабочее время с сохранением места работы и средней заработной платы в рамках гарантий, предусмотренных трудовым законодательством.

Если во время первого этапа обследования выявят отклонения, пациента направят на дополнительную диагностику. По итогам обследования результаты внесут в электронный паспорт здоровья, а при выявлении хронических заболеваний человека поставят на динамическое наблюдение. Если пройти скрининг вовремя не удалось по уважительным причинам, включая беременность, болезнь, смену места прикрепления, временный выезд за границу или отказ, обследование можно будет пройти в течение следующего календарного года с сохранением установленной периодичности.

Ранее мы писали о том, могут ли казахстанцам отказать в прохождении скрининга.