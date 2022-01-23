Школа на 100 мест открылась в одном из сел Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В селе Жанатан Байганинского района состоялось открытие школы на 100 мест, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Общая стоимость проекта составила 452,8 млн тенге. В ходе открытия школы аким Байганинского района Кайрат Утаров доложил акиму области Ондасыну Уразалину о социально-экономическом развитии района.

«В районе принимаются меры по выполнению задач Главы государства и поручений, данных вами в ходе рабочих поездок. В частности, к 2023 году мы планируем обеспечить 100% жителей питьевой водой, в текущем году будет реализовано 13 проектов по водоснабжению, пять - по газоснабжению сел. Ведется строительство спортивных комплексов, медицинских пунктов и врачебных амбулаторий в нескольких населенных пунктах.

В 2021 году был проведен капитальный ремонт трех средних школ, текущий ремонт 17 школ. В 2022 году ожидается проведение капитального ремонта здания Сагизской средней школы и завершение строительства СШ имени С. Жиенбаева на 150 мест в селе Оймауыт. Планируем реализовать 17 дорожных проектов на сумму 2,4 млрд тенге», - сообщил Кайрат Утаров.

Затем аким области Ондасын Уразалин встретился с жителями села Жанатан, выслушал их пожелания и ответил на вопросы.

«Экономика региона стабильно развивается, государство оказывает соответствующую поддержку. Один из актуальных вопросов был связан с газификацией, но и он будет решен. Мы готовы выслушать и по мере возможности поддержать все ваши предложения. Строительство социальных объектов, создание условий для повышения качества жизни населения – это наша задача; трудиться, повышать доход и дать подрастающему поколению достойное воспитание – ваша обязанность», - заключил Ондасын Уразалин.

В целом, аким побывал в нескольких сельских округах района.

В поселке Карауылкелди Ондасын Уразалин ознакомился с работами по капитальному ремонту здания районной больницы на 60 мест. Главный врач ЦРБ Абзалбек Иманбаев сообщил, что работы в стационаре уже завершены, ремонт в поликлинике на 200 посещений в день будет окончен в конце января.

Затем Ондасыну Уразалину презентовали Центр общественного питания «SADO», он посетил крестьянское хозяйство «Мурат». В прошлом году хозяйство получило субсидии и воспользовалось мерами государственной поддержки на сумму 17,3 млн тенге. На эти средства была обновлена спецтехника. В планах получение субсидий на капельное орошение, развитие молочного скотоводства и создание молочной фермы.

«Благодаря мерам господдержки я смог получить субсидии на приобретение племенных быков-производителей, кормов, купил трактор, получил помощь в бурении скважины на воду и так далее. Сейчас я развиваю мясное направление, хотел бы начать работу в молочном направлении. В этой связи прошу оказать содействие в электрификации крестьянского хозяйства», - обратился Ербол Тасымов к акиму области.

Глава региона поручил руководству управления сельского хозяйства, Байганинского района рассмотреть данный вопрос и в рамках программы «Дорожная карта бизнеса» оказать всю необходимую помощь в его решении.



