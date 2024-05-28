Школа, хлебозавод и кафе: что построит Казахстан на космодроме «Байконур»

Казахстан планирует построить 57 зданий на космодроме «Байконур», что позволит создать 300 рабочих мест. Строительство будет реализовано в рамках соглашения с Россией, которая намерена передать Казахстану 234 объекта, исключаемых из состава арендаторов, передает корреспондент агентства Kazinform.

В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК сообщили, что из 234 объектов сегодня принято решение о передаче в коммунальную собственность Кызылординской области 57 зданий. Оформляются соответствующие документы.

— В адрес КГУ «Ғарыш-инфрақұрылым» Акимата Кызылординской области представлены предложения от индивидуальных предпринимателей и товариществ с ограниченной ответственностью о передаче им (частный бизнес) данных 57 зданий (9 объектов) в доверительное управление для дальнейшего открытия на их базе новых объектов и создания 300 рабочих мест, — ответили в Минцифры.

В частности планируется построить:

базы тыла на площадке 9БТ (27 зданий) — предложено открыть строительно-производственную базу (60 рабочих мест);

производственная база на площадке 9 (5 зданий) — предложено открыть участок по оказанию услуг специальной техникой (50 рабочих мест);

начальная школа № 12 (4 здания) — предложено открыть начальную школу с обучением по стандартам РК (40 рабочих мест);

типография (4 здания) — предложено открыть участок по переработке и реализации рыбной продукции (36 рабочих мест);

станция техобслуживания (3 здания) — предложено открыть холодильный склад (10 рабочих мест) и участок по чистке ковров (12 рабочих мест);

магазин № 112 (1 здание) — предложено открыть продуктовый магазин (10 рабочих мест);

хлебозавод (6 зданий) — предложено открыть цех по производству кондитерских изделий, полуфабрикатов и пекарню (26 рабочих мест);

кафе «Дружба» (2 здания) — предложено открыть ресторан (30 рабочих мест);

летно-техническая столовая (5 зданий) — предложено открыть участок по переработке рыбной продукции (30 рабочих мест).

— По остальным зданиям (из состава 234 зданий), представляющим собой в основном объекты Тепловой электростанции города Байконыр (градирни, емкости, испарительные бассейны и отделения, трансформаторные подстанции) и Комплекса очистных сооружений города Байконыр (отстойники, иловые насосные станции, очистные сооружения и резервуары) и др., продолжается работа по определению возможности их дальнейшего использования в производственных и других целях и открытия новых рабочих мест, — добавили в ведомстве.

Ранее о запуске производства сообщил Премьер-министр Олжас Бектенов в ответе на депутатский запрос.



