РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:26, 28 Май 2024 | GMT +6

    Школа, хлебозавод и кафе: что построит Казахстан на космодроме «Байконур»

    байконур
    Фото: Официальный сайт администрации города Байкорнур

    Казахстан планирует построить 57 зданий на космодроме «Байконур», что позволит создать 300 рабочих мест. Строительство будет реализовано в рамках соглашения с Россией, которая намерена передать Казахстану 234 объекта, исключаемых из состава арендаторов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК сообщили, что из 234 объектов сегодня принято решение о передаче в коммунальную собственность Кызылординской области 57 зданий. Оформляются соответствующие документы.

    — В адрес КГУ «Ғарыш-инфрақұрылым» Акимата Кызылординской области представлены предложения от индивидуальных предпринимателей и товариществ с ограниченной ответственностью о передаче им (частный бизнес) данных 57 зданий (9 объектов) в доверительное управление для дальнейшего открытия на их базе новых объектов и создания 300 рабочих мест, — ответили в Минцифры.

    В частности планируется построить:

    • базы тыла на площадке 9БТ (27 зданий) — предложено открыть строительно-производственную базу (60 рабочих мест);
    • производственная база на площадке 9 (5 зданий) — предложено открыть участок по оказанию услуг специальной техникой (50 рабочих мест);
    • начальная школа № 12 (4 здания) — предложено открыть начальную школу с обучением по стандартам РК (40 рабочих мест);
    • типография (4 здания) — предложено открыть участок по переработке и реализации рыбной продукции (36 рабочих мест);
    • станция техобслуживания (3 здания) — предложено открыть холодильный склад (10 рабочих мест) и участок по чистке ковров (12 рабочих мест);
    • магазин № 112 (1 здание) — предложено открыть продуктовый магазин (10 рабочих мест);
    • хлебозавод (6 зданий) — предложено открыть цех по производству кондитерских изделий, полуфабрикатов и пекарню (26 рабочих мест);
    • кафе «Дружба» (2 здания) — предложено открыть ресторан (30 рабочих мест);
    • летно-техническая столовая (5 зданий) — предложено открыть участок по переработке рыбной продукции (30 рабочих мест).

    — По остальным зданиям (из состава 234 зданий), представляющим собой в основном объекты Тепловой электростанции города Байконыр (градирни, емкости, испарительные бассейны и отделения, трансформаторные подстанции) и Комплекса очистных сооружений города Байконыр (отстойники, иловые насосные станции, очистные сооружения и резервуары) и др., продолжается работа по определению возможности их дальнейшего использования в производственных и других целях и открытия новых рабочих мест, — добавили в ведомстве.

    Ранее о запуске производства сообщил Премьер-министр Олжас Бектенов в ответе на депутатский запрос.

    Теги:
    Байконур Кызылординская область Строительство Казахстан: Новые рабочие места
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!