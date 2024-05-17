Казахстан запустит новое производство на космодроме «Байконур»

В Казахстане намерены запустить производство с созданием около 300 новых рабочих мест на территории космодрома «Байконур». Об этом сообщил Премьер-министр Олжас Бектенов в ответе на депутатский запрос, передает корреспондент агентства Kazinform.

— В рамках исполнения протокола 8-го заседания межправительственной комиссии по комплексу «Байконур» от 2 декабря 2022 года российская сторона представила перечень из 234 объектов, предлагаемых к исключению из состава арендаторов. На их базе планируется организовать производство с созданием около 300 новых рабочих мест, — сообщил О. Бектенов.

Премьер-министр отметил, что постановлением Правительства от 28 марта 2023 года утверждена Концепция развития космической отрасли на 2023–2029 годы, предусматривающая такие основные подходы, как повышение эффективности созданной технологической базы, формирование самодостаточной космической отрасли, международная кооперация.

Стратегические задачи по развитию отрасли выполняет Аэрокосмический комитет, которому даны необходимые функции регулирования, реализации и контроля. Основным направлением работы по развитию космической отрасли является реализация значимых и капиталоемких проектов, финансируемых из республиканского бюджета через государственные задания.