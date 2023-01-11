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Школьников и студентов колледжей переводят на дистанционку в Алматы

11 Января 2023, 17:17
Школьников и студентов колледжей переводят на дистанционку в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – 12 - 13 января в связи с неблагоприятными погодными условиями все школьники, студенты первых и вторых курсов колледжей переходят на дистанционное обучение в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с неблагоприятными погодными условиями 12 - 13 января учащиеся 0, 1 - 11 (12) классов и студенты первых и вторых курсов колледжей переходят на дистанционное обучение в соответствии с требованиями и правилами по предоставлению дистанционного обучения», - проинформировали в управлении образования города.

Ранее сообщалось, что в Алматы ожидается сильный снегопад, прогнозируются гололедные явления и морозы до -25 градусов. Коммунальные службы города перешли на усиленный режим работы.

11 января в ряде регионов отменили очные занятия в школах в связи с неблагоприятными погодными условиями.


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