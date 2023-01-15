Школьникам и студентам колледжей не будут продлевать дистанционку в Алматы

15 Января 2023, 21:46

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы с 16 января все школьники и студенты переходят на традиционное обучение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 16 января учащиеся 0,1-11(12) классов и студенты первых и вторых курсов колледжей переходят на традиционное обучение. По информации «Казгидромета», 16 января в Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 17-19, днем 7-9 мороза», - сообщили в управлении образования города.

12-13 января в связи с неблагоприятными погодными условиями все школьники, студенты первых и вторых курсов колледжей в Алматы учились дистанционно.